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Mültecilere en çok Türkiye kucak açtı

6 saat önce

Türkiye yardım ve fedakarlık konusunda dünyada ilk sırada yer aldı.

Mültecilere en çok Türkiye kucak açtı, System.String[]

Türkiye yardım ve fedakarlık konusunda dünyada ilk sırada yer aldı. Dünyadaki mültecilerin ülkelere göre dağılımı belli olurken, mültecilerin yüzde 14'ünün Türkiye'de bulunduğu görüldü. Ayrıca dünyadaki mültecilerin yarısının sadece 6 ülke içinde bulunması dikkat çekti.

Medya takibi kurumu Ajans Press, mültecilerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mültecilerle alakalı basına 17 bin 814 haber yansıdığı tespit edildi. 8 yıldır Türkiye'nin gündeminde yer alan Suriyeliler ile alakalı basına yansıyan haber adedi ise 35 bin 988 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye en çok mülteci barındıran ülke

Ajans Press'in World Economic Forum verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünyadaki mültecilerin ülkelere göre dağılımı belli oldu. Böylelikle mültecilerin yüzde 14'ünün Türkiye'de bulunduğu görülürken, Türkiye'nin en çok mülteci barındıran ülke olduğu kaydedildi. Mültecilerin yaşadığı diğer ülkeler ise yüzde 11 ile Ürdün, yüzde 9 ile Gazze ve Batı Şeria, yüzde 6 ile Lübnan, yüzde 5 ile de Pakistan ve Uganda olarak saptandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre de Türkiye'de yaşayan geçici koruma kapsamındaki güncel Suriyeli sayısı 3 milyon 687 bin 244 olarak görüldü.

(İHA)

Türkiye, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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