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"Mültecilere gerçek bomba atarak yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiaya hesap verecektir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecilere gerçek bomba atarak yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiaya hesap verecektir"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mültecilere gerçek bomba atarak yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiaya hesap verecektir"
(İHA)
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