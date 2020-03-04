Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu?

Suriye'de dokuz yıldır devam eden iç savaş milyonlarca insanı canından ve evinden ederken, şubat ayı başından beri Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kalesi olarak bilinen İdlib'de toplam 57 Türk askeri hayatını kaybetti.



İdlib'den yaklaşık 1 milyon sivilin ülkenin kuzeyine doğru ilerlediği bir ortamda Türkiye'nin Avrupa'ya "kapıları açıyoruz" mesajının ardından Türkiye'deki İran, Irak, Afganistan ve Suriyeli göçmenler de zorlu kış koşulları altında Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi.