Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu? - Son Dakika Dünya

Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu?

6 saat önce

Mültecilerin Avrupa’ya geri gönderilmesi, taraflar arasında varılan mutabakatın sonu anlamına mı geliyor? Uzmanlar değerlendiriyor.

Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu?, System.String[]

Suriye'de dokuz yıldır devam eden iç savaş milyonlarca insanı canından ve evinden ederken, şubat ayı başından beri Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kalesi olarak bilinen İdlib'de toplam 57 Türk askeri hayatını kaybetti.


İdlib'den yaklaşık 1 milyon sivilin ülkenin kuzeyine doğru ilerlediği bir ortamda Türkiye'nin Avrupa'ya "kapıları açıyoruz" mesajının ardından Türkiye'deki İran, Irak, Afganistan ve Suriyeli göçmenler de zorlu kış koşulları altında Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mültecilere kapıların açılması Göçmen Mutabakatı'nın sonu mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]