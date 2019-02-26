Son Dakika Haberleri: Mültecilere Yardım İçin Arapça Öğreniyorlar

Mültecilere Yardım İçin Arapça Öğreniyorlar

52 dakika önce

Manisa'da 25 yardım gönüllüsü mültecilere daha iyi yardımcı olabilmek için pratik Arapça dersi almaya başladı.

Mültecilere Yardım İçin Arapça Öğreniyorlar, System.String[]
Manisa'da 25 yardım gönüllüsü mültecilere daha iyi yardımcı olabilmek için pratik Arapça dersi almaya başladı.

Manisa'da 25 kadın gönüllü Arapça dersi almaya başladı. Manisa İl Vaizi Dr. Ahmet Erdinçli tarafından verilen eğitimler toplamda 4 ay sürecek. Özellikle mültecilere daha sağlıklı yardımcı olabilmek için gerçekleştirilen derslerin sonunda gönüllü yardımseverler mültecilerin ihtiyaçlarını tespit edebilecek. Derslerin çok faydalı olduğunu söyleyen gönüllü yardımseverlerden Kübra Ay Çakaloğlu, "Beşikten mezara ilim öğrenmemizi isteyen dinimizin emrini düstur edinerek, bir dil bir insan, iki dil iki insan anlayışıyla bize sığınan mülteci kardeşlerimizle daha iyi anlaşıp kaynaşma amacındayız. Bu projeyi mülteci kardeşlerimizi daha iyi anlayıp dertlerine ortak olabilmek için hayata geçirdik. Bu vesileyle Dr. Ahmet Erdinçli hocama da emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:37 Kaynak: İHA

Manisa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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