Mültecileri Avrupa hayalinde hiçbir şey yıldırmıyor - Son Dakika

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Mültecileri Avrupa hayalinde hiçbir şey yıldırmıyor
6 saat önce
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, her türlü zorluğu geçerek ilerleyişini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellemeyeceğini açıklamasının ardından Edirne'ye gelen mülteciler, her türlü zorluğu geçerek ilerleyişini sürdürüyor.
Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gidebilmek için Edirne'ye gelen mülteciler, çocukları ile birlikte zorlu bir yolculuk yapıyor. Havanın soğuk olmasına rağmen mülteciler, her türlü tehlikeyi göze alarak Meriç Nehri üzerinde ilerlemeye çalışıyor. Kucaklarında bebekleriyle bellerine kadar buz gibi suya giren bir grup mülteci, yardımlaşarak nehir üzerindeki bir setten güçlükle yürüyerek karşıya geçti. Yaşanan bu zorlu yolculuk ise saniye saniye görüntülendi.
(Volkan Kayalar/İHA)
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