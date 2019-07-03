Son Dakika Haberleri: Mültecileri kurtaran Alman kaptan, tehditlerin ardından güvenli bir yere nakledildi
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Mültecileri kurtaran Alman kaptan, tehditlerin ardından güvenli bir yere nakledildi

1 saat önce

Akdeniz'de kurtardığı Afrikalı göçmenleri, İtalya Sahil Muhafaza ekiplerinin tüm engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bırakan Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete, aldığı tehditlerin ardından gizli bir yere nakledildi

Mültecileri kurtaran Alman kaptan, tehditlerin ardından güvenli bir yere nakledildi, System.String[]
Akdeniz'de kurtardığı Afrikalı göçmenleri, İtalya Sahil Muhafaza ekiplerinin tüm engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bırakan Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete, aldığı tehditlerin ardından gizli bir yere nakledildi.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Watch çalışanı 31 yaşındaki Rackete'yi hedef alan tehditler olduğunu belirten STK Sözcüsü, "Carola'ya yönelik tehditler var. Bu yüzden kendisini gizli bir yere naklettik. Yeni seyahat planları hakkında da yorum yapmayacağız." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:22 
Akdeniz, İtalya, Dünya
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