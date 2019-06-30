Son Dakika Haberleri: Mültecileri kurtardıktan sonra tutuklanan kaptan Racekete: Polis botunu sıkıştırdığım için pişmanım
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Mültecileri kurtardıktan sonra tutuklanan kaptan Racekete: Polis botunu sıkıştırdığım için pişmanım

1 saat önce

Akdeniz'de kurtardığı mülteciler ile birlikte Roma yönetiminin yasaklamasına rağmen İtalya'nın Lampedusa adasına yanaşan ve ardından tutuklanan Alman kaptan polis botunu iskelede sıkıştırdığı için pişman olduğunu söyledi

Mültecileri kurtardıktan sonra tutuklanan kaptan Racekete: Polis botunu sıkıştırdığım için pişmanım, System.String[]
Akdeniz'de kurtardığı mülteciler ile birlikte Roma yönetiminin yasaklamasına rağmen İtalya'nın Lampedusa adasına yanaşan ve ardından tutuklanan Alman kaptan polis botunu iskelede sıkıştırdığı için pişman olduğunu söyledi.

Sea-Watch 3 isimli arama kurtarma gemisinin kaptanı Carola Racekete'nin avukatı Alessandro Gamberini, uluslararası sularda onlarca mülteci ile birlikte dolaştıktan sonra Lampedusa adasına yanaşırken polis botuna fazla yaklaştığını fark eder etmez kaptanın motorları kapattığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:08 
Akdeniz, İtalya, Lampedusa, Polis, Dünya
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