Mültecileri kurtardıktan sonra tutuklanan kaptan Racekete: Polis botunu sıkıştırdığım için pişmanım
1 saat önce
Akdeniz'de kurtardığı mülteciler ile birlikte Roma yönetiminin yasaklamasına rağmen İtalya'nın Lampedusa adasına yanaşan ve ardından tutuklanan Alman kaptan polis botunu iskelede sıkıştırdığı için pişman olduğunu söyledi
Akdeniz
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:08
'de kurtardığı mülteciler ile birlikte Roma
yönetiminin yasaklamasına rağmen İtalya
'nın Lampedusa
adasına yanaşan ve ardından tutuklanan Alman kaptan polis botunu iskelede sıkıştırdığı için pişman olduğunu söyledi.
Sea-Watch 3 isimli arama kurtarma gemisinin kaptanı Carola Racekete'nin avukatı Alessandro Gamberini, uluslararası sularda onlarca mülteci ile birlikte dolaştıktan sonra Lampedusa adasına yanaşırken polis botuna fazla yaklaştığını fark eder etmez kaptanın motorları kapattığını belirtti.
Göçmenleri kurtaran gemi İtalya limanına yanaştı, kaptanı tutuklandı
Şehrin en işlek caddesinde rezalet! Otomobilin içinde fuhuş
Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi
Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti!