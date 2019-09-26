Son Dakika Haberleri: Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar
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Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar

2 dakika önce

İnsan kaçakçıları, İstanbul'a götürmek istedikleri Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 86 mülteciyi, Gaziantep'teki kontrol noktasını fark edince minibüslerden indirerek yol ortasında bıraktı.

Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar, System.String[]

İnsan kaçakçıları, İstanbul'a götürmek istedikleri Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 86 mülteciyi, Gaziantep'teki kontrol noktasını fark edince minibüslerden indirerek yol ortasında bıraktı.


İran'dan yola çıkan ve Van'dan Türkiye'ye giriş yapan 86 mülteci, Gaziantep'e ulaştı. Mültecileri İstanbul'a götürmek isteyen insan kaçakçıları ise Gaziantep girişinde jandarma ekiplerinin kontrol noktası yakınlarında araçları durdurdu. Mültecileri yol ortasında minibüslerden indiren şahıslar, araçlarla kontrol noktasından geçerek kayıplara karıştı.


Jandarma imdadına yetişti


İstanbul'da çalışma umuduyla yola çıkan ve yol ortasında aç, susuz bırakılan 3'ü çocuk, 5'i kadın toplam 86 mülteci, olan bitenden habersiz şekilde insan kaçakçıları beklemeye başladı. Sıcakta aç ve susuz halde bekleyen mültecilerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tek tek ilgilendiği mültecilere su dağıttı


Çocuklarını montuyla sıcaktan korumaya çalıştı


Aşırı sıcak nedeniyle kimileri ağaç gölgesinde güneşten korunmaya çalışırken, bir mülteci ise sıcaktan bunalan 2 çocuğunu montuyla gölge yaparak korumaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı ikramların ardından minibüslerle göç idaresine götürülen mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesi bekleniyor.


Öte yandan, mültecilerin kişi başı yaklaşık 26 bin TL'ye insan kaçakçıları ile anlaştığı ileri sürüldü - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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