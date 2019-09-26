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Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar

2 gün önce

Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar Uygulama noktasını fark eden insan kaçakçıları, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu mültecileri yol ortasında bırakarak kaçtıGAZİANTEP - İnsan kaçakçıları, İstanbul'a götürmek istedikleri Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 86...

Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar

Uygulama noktasını fark eden insan kaçakçıları, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu mültecileri yol ortasında bırakarak kaçtı

GAZİANTEP - İnsan kaçakçıları, İstanbul'a götürmek istedikleri Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 86 mülteciyi, Gaziantep'teki kontrol noktasını fark edince minibüslerden indirerek yol ortasında bıraktı.

İran'dan yola çıkan ve Van'dan Türkiye'ye giriş yapan 86 mülteci, Gaziantep'e ulaştı. Mültecileri İstanbul'a götürmek isteyen insan kaçakçıları ise Gaziantep girişinde jandarma ekiplerinin kontrol noktası yakınlarında araçları durdurdu. Mültecileri yol ortasında minibüslerden indiren şahıslar, araçlarla kontrol noktasından geçerek kayıplara karıştı.

Jandarma imdadına yetişti

İstanbul'da çalışma umuduyla yola çıkan ve yol ortasında aç, susuz bırakılan 3'ü çocuk, 5'i kadın toplam 86 mülteci, olan bitenden habersiz şekilde insan kaçakçıları beklemeye başladı. Sıcakta aç ve susuz halde bekleyen mültecilerin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tek tek ilgilendiği mültecilere su dağıttı

Çocuklarını montuyla sıcaktan korumaya çalıştı

Aşırı sıcak nedeniyle kimileri ağaç gölgesinde güneşten korunmaya çalışırken, bir mülteci ise sıcaktan bunalan 2 çocuğunu montuyla gölge yaparak korumaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı ikramların ardından minibüslerle göç idaresine götürülen mültecilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, mültecilerin kişi başı yaklaşık 26 bin TL'ye insan kaçakçıları ile anlaştığı ileri sürüldü.

Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar

Afganistan, Bangladeş, Pakistan, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:31 Kaynak: İHA
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