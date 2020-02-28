Mültecilerin akın ettiği Yunanistan sınırında esrarengiz yangın - Son Dakika

Mültecilerin dün akşam saatlerinden itibaren akın ettiği Yunanistan sınır bölgesinde alevler ve dumanlar yükseldi. Çıkan yangının mülteciler geçmesin diye yakıldığı iddia edildi.

Türkiye'nin sınır kapılarından geçiş hakkı tanımasının ardından yüzlerce mülteci Avrupa'ya gitme isteği ile Yunanistan sınırına akın etti. Yunan yetkililer mültecilerin ülkelerine girmesine izin vermedi. Mülteciler, tampon bölgede kaldı.

MÜLTECİLERİN GEÇTİĞİ NOKTADA YANGIN

Mültecilerin sınırdan geçtiği yerlerde ise uzaktan dumanlar ve alevler görüldü. Yangını Yunan görevlilerin çıkardığı iddia edildi.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli - Şener Urfa/İHA)