"Mültecilerin büyük bir yük getirdiğini biliyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kabul eden ülkeler için mültecilerin uzun süre kalmalarının büyük bir yük getirdiğini bildiklerini söyledi.



Maas, Berlin'deki Dışişleri Başkanlığı'nda Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'ın 1 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul ettiğine işaret eden Maas, bundan dolayı bu ülkeye büyük saygı duyulması gerektiğini belirtti.

"Kabul eden ülkeler için mültecilerin uzun süre kalmalarının büyük bir yük getirdiğini biliyoruz." diyen Maas, Almanya'nın 2012'den beri 1,4 milyar avro ile Lübnan'ı desteklediğini ve bunun sürdürüleceğini ifade etti.

DEAŞ karşıtı koalisyondaki Alman askerlerinin görev süreleri uzatıldı

DEAŞ'ın bölge ve Avrupa için tehlikeli bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Maas, bundan dolayı Almanya'nın DEAŞ karşıtı koalisyona katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.



DEAŞ'ın geri dönmemesi ve istikrarın sağlanması için çaba harcayacaklarını belirten Maas, DEAŞ'a karşı galip gelmek için Alman ordusunun tüm unsurlarıyla bu bölgelerde görev almasının gerekli olduğunu bildirdi.



Maas, bunun için Alman hükümetinin bu kapsamda görev yapan Alman askerlerinin görev sürelerini uzattığını kaydetti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil de Lübnan'ın Almanya ile birlikte mültecilerin güvenli bir şekilde barındırılması için çaba gösterdiğini anlattı.



"Suriyelilerin Suriye'ye geri dönmesi konusunda koşulların oluşturulması için çalışmalıyız." diyen Bassil, Suriye'deki birçok bölgenin güvenlik açısından istikrarlı olduğunu savundu.

Ülkesinden geçen yıl 200 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade eden Bassil, "Uluslararası toplumdan, bu geri dönüşlerin desteklemesini, koşulların iyileştirmesini ve yardımlar yapmasını rica ediyoruz." diye konuştu.



Bassil, Lübnan'daki mültecilerin yüzde 80'ninin şartların iyileşmesi durumunda geri dönmek istediğini vurguladı.



Lübnan'ın Birleşmiş Milletlerin (BM) 1701 sayılı kararına uyduğunu ve tarihinde tek bir kez başka bir ülkeye, özellikle de İsrail'e saldırmadığını ifade eden Bassil, İsrail'in ise 1701 kararını ihlal ettiğini, bunu son 2 ayda 480 kez yaptığını aktardı.



Bassil, Lübnan'ın kendisini savunduğunu belirterek, Almanya'dan İsrail'e uluslararası kararlara uyması için baskı yapmasını da istedi.