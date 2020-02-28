Mültecilerin gece karanlığında Yunanistan'a geçişleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mültecilerin gece karanlığında Yunanistan'a geçişleri sürüyor - Son Dakika

Mültecilerin gece karanlığında Yunanistan'a geçişleri sürüyor

6 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından gün boyu süren göçmen trafiği akşam saatlerinde de devam etti.

Mültecilerin gece karanlığında Yunanistan'a geçişleri sürüyor, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açacağını duyurmasının ardından gün boyu süren göçmen trafiği akşam saatlerinde de devam etti.


Göçmenlerin Meriç Nehri'ni kullanarak lastik botlarla Yunanistan sınırına geçmeleri gece karanlığında da devam etti. Bir grup düzensiz göçmen Edirne'nin Doyran köyünden lastik botlara binerek Yunanistan sınırına geçti. Lastik botlarla Meriç Nehrini geçen mültecilerin karanlık yolculuğu fotoğraflara yansıdı. - İSTANBUL

Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Meriç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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