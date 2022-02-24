Mültecilerin kimlik ve pasaportlarını imha etmelerine karşı parmak izi önlemi - Son Dakika

Mültecilerin kimlik ve pasaportlarını imha etmelerine karşı parmak izi önlemi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Mülteciler Türkiye'ye geldikten sonra yasal kimliklerini, pasaportlarını imha ediyorlar daha sonra o kişinin kimliğini, uyruğunu tespit etmek imkansız hala geliyor. Şimdi özellikle Afrika olmak üzere vize verilen noktalara parmak izi cihazları gönderiyoruz. Artık vize verilen kısımlarda parmak izi alacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ankara'da düzenlenen 'Medya Temsilcileri ile Göç Buluşması Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin göç politikalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çataklı, yeni planlamalar yapıldığını belirterek, "Bir mahallede nüfusunun yüzde 25'inden fazla yabancı varsa orayı yabancıların ikametine kapatıyoruz. O mahalleye ikamet için yeni kayıt almayacağız. Bunu mahalle mahalle yaptık. Toplam nüfusun yüzde 25'ini geçtiği için Türkiye'de 781 mahalleyi kayıtlara kapatmış oluyoruz" dedi.

İKAMETE KAPATILAN İLLER

Uygulamanın mevzuata ve uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydeden Çataklı, doğal süreç içinde bu yoğunluğun düşeceğini dile getirip, "Şimdi bazı şehirleri de tamamen ikamete kapatmış olduk. Kapatılan iller 3 gruptan oluşuyor; geçici korumaya kapatılanlar, uluslararası korumaya kapatılanlar ve ikisine birden kapatılanlar var. Geçici koruma kaydına kapatılan iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova. Uluslararası korumaya kapalı iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Muş, Osmaniye, Rize, Tekirdağ, Tunceli" diye konuştu.

'VİZE VERİLİRKEN PARMAK İZİ ALACAĞIZ'

Türkiye'ye yasal yollardan gelen ve vize süresi dolmasına rağmen ülkeden çıkmayan yabancılar olduğunu vurgulayan Çataklı, "Mülteciler Türkiye'ye geldikten sonra yasal kimliklerini, pasaportlarını imha ediyorlar daha sonra o kişinin kimliğini, uyruğunu tespit etmek imkansız hala geliyor. Şimdi özellikle Afrika olmak üzere vize verilen noktalara parmak izi cihazları gönderiyoruz. Artık vize verilen kısımlarda parmak izi alacağız. Türkiye'ye geldikten sonra kimlik bilgilerini imha etmiş olsalar bile parmak izlerinden tespit edebileceğiz. Bu anlamada düzenli göçten düzensiz göçe geçiş konusunu büyük oranda halletmiş olacağımızı düşünüyorum" dedi.

'BİLDİRİM YAPMAYANLARIN GEÇİCİ KORUMALARINI ASKIYA ALACAĞIZ'

Geçici koruma statüsündeki mültecilerin de adres değişikliği konusundaki bildirimlerini sağlıklı hale getirmek için çalışma yürüttüklerini söyleyen Çataklı, "Yaklaşık 2 ay duyuruları yaprak bekleyeceğiz. 2 ay sonra adres değişikliğini bildirmeyenlerin geçici korumalarını askıya alacağız. Askıya almak ne demek? Türkiye'deki yararlandıkları hizmetlerin hiçbirinden yararlanamayacaklar. Hastaneye, okula ve birçok kuruma gittiğinde askıya alındığını görecek. Erişebildiğimiz her alanda bunu tekrarlayarak onun adresini güncelleştirmesini sağlayacağız. Belli bir süre geçtikten sonra bu oturmaya başlayacak ve tam sayı ortaya çıkacak. Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3 milyon 700 bin civarında. Bu sayının üstünde Suriyeli olması mümkün değil. Suriyeliler ısrarla kayıt altına girmek için çabalıyorlar. Neden kayıtsız dursunlar?" dedi.