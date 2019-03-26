Son Dakika Haberleri: Mültecilerin Kurtarılma Anları Kamerada

Mültecilerin Kurtarılma Anları Kamerada

1 saat önce

Mültecilerin kurtarılma anları kameradaÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 kişinin bulunduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği teknenin batmasıyla denize düşen mültecilerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Mültecilerin Kurtarılma Anları Kamerada, System.String[]
Mültecilerin kurtarılma anları kamerada

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında içinde 15 kişinin bulunduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği teknenin batmasıyla denize düşen mültecilerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anları kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.50 sularında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 kişilik düzensiz göçmen teknesinin battığı tespit edildi. Olay yerine 5 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışması neticesinde 11 mültecinin sağ olarak kurtarıldığı, 1'i bebek 3'ü kadın 4 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi. Denize düşen mültecilerin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anları kameralara yansıdı.
Öte yandan mültecilerin verdiği ifade doğrultusunda teknede toplam 15 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa
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