Mültecilerin Sorunları Masaya Yatırılacak

İnsanı İnşa Derneği (İİD) ile Erdu's Selam Müessesesince düzenlenen sempozyumda, mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilecek. Beyoğlu 'nda bir otelde düzenlenen "İltica Edilen Ülkelerin Karşılaştığı Zorluklarda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" başlıklı sempozyumun açılışında konuşan İİD Yönetim Kurulu Başkanı Halim Ayyıldız, Suriye kriziyle birlikte faaliyete başlayan bir kuruluş olduklarını belirterek, insani yardım alanında çalıştıklarını söyledi. Ürdün 'de faaliyet gösteren Erdu's Selam Müessesesi (Land of peace center For Development and human rights) ile ortaklaşa bu sempozyumu düzenlediklerini belirten Ayyıldız, şöyle konuştu:"Ağırlıklı eğitim olmak üzere insani yardım konusunda Suriye içerisinde ve sınır bölgelerinde, Türkiye 'ye iltica etmiş Suriyelilere yardım konusunda çalışan bir kurumuz. Milli Eğitim Bakanlığıyla protokollü okul açtık, ayrıca Kızılay ve AFAD aracılığıyla da yardımlarımızı mültecilere ulaştırmaya çalışan bir kurumuz. Bu sempozyumda, özellikle Türkiye içerisinde bulunan mültecilerin yaşamış oldukları sorun dile getirilecek. Bunlar tartışılacak ve karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm bulunabilir, neler yapılabilir diye müzakere edilecek."Erdu's Selam Müessesesi Başkanı Emad Edeen Zgol ise Ürdün'de sığınmacı ve mültecilere yönelik faaliyet gösteren bir kurum olduklarını belirterek, kuruldukları günden beri insani yönden sıkıntıya uğramış, özellikle çocuklar, kadınlar konusunda faaliyet gösteren bir kuruluş olduklarını söyledi.Sempozyumda mültecilerin yaşadığı sorunları müzakere edeceklerini belirten Zgol, "Mültecilerin sosyal, iktisadi ve manevi açıdan yaşamış oldukları problemi müzakere etmiş olacağız. Mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen kuruluşlarda çalışan ve alanında uzman 10 kadar kişi sempozyumda bu konuları detaylı bir şekilde konuşacak." dedi.İki gün sürecek sempozyumun ardından sonuç bildirgesi açıklanacak ve burada elde edilen sonuçlar yetkililere ulaştırılacak.