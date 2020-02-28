Mültecilerin tampon bölgede bekleyişi havadan görüntülendi - Son Dakika

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Mültecilerin tampon bölgede bekleyişi havadan görüntülendi
6 saat önce
Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti. Mültecilerin Türk-Yunan tampon bölgesinde bekleyişi havadan görüntülendi. - EDİRNE
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