Mültecilerin tampon bölgede bekleyişi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mültecilerin tampon bölgede bekleyişi havadan görüntülendi - Son Dakika

Mültecilerin tampon bölgede bekleyişi havadan görüntülendi

6 saat önce

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.

Mültecilerin tampon bölgede bekleyişi havadan görüntülendi, System.String[]

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye geçti. Mültecilerin Türk-Yunan tampon bölgesinde bekleyişi havadan görüntülendi. - EDİRNE

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
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