Mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi - Son Dakika

Avrupa'ya gitme hayaliyle Edirne'ye akın edip, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede yaklaşık bir ay bekleyen mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi. Mülteciler, otobüslerle misafirhanelere ve geri gönderme merkezlerine taşındı.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizlerin ardından Türkiye'ye sığınan ve sonrasında da Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayacağını duyurmasının ardından Yunanistan sınırına akın eden binlerce mülteci, Meriç Nehri üzerinden binlerce mülteci Yunanistan'a geçiş yaptı.

YUNAN ZULMÜ BİLANÇOSU: 3 ÖLÜ, 250 YARALI

Meriç Nehri'ni tercih etmeyerek, Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Kastanies Sınır Kapısı'na kara yoluyla geçiş yapmak için tampon bölgeye akın eden binlerce mülteci ise komşu ülke güvenlik güçlerinin zulmü ile karşılaştı. Tazyikli sıcak su, biber gazı, plastik mermi ve gerçek mermi uygulamaları gibi sert ve acımasız müdahalelere maruz kalan mültecilerden 3'ü hayatını kaybederken, 250'nin üzerinde ise yaralanma meydana geldi.

24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET VERİLDİ

Edirne Valiliği koordinasyonunda, Pazarkule Sınır Kapısı bölgesine 24 saat esasına göre hizmet veren alanlar oluşturdu. Sağlıktan, gıdaya, temizlikten, güvenliğe kadar her türlü ihtiyaçları Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanan 10 bine yakın mültecinin yaklaşık bir aylık 'umut nöbeti' sona erdi. Yunanistan'ın kendilerini almayacağına kani olan mülteciler otobüslere bindirilerek, misafirhanelere ve çevre illerde bulunan geri gönderme merkezlerine gönderildi.

Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bulunan kampta ise, mültecilerin boşaltılmasının ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede basın kuruluşları için oluşturulan polis kontrol noktasından içeriye girişlere halen izin verilmiyor.

(İHA)