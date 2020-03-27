Mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi - Son Dakika

Mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi

6 saat önce

Mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi Otobüslerle misafirhanelere gidiyorlar Avrupa'ya gitme hayaliyle Edirne'ye akın edip, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede yaklaşık bir ay bekleyen mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi.

Mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi

Otobüslerle misafirhanelere gidiyorlar

EDİRNE - Avrupa'ya gitme hayaliyle Edirne'ye akın edip, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede yaklaşık bir ay bekleyen mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi. Mülteciler, otobüslerle misafirhanelere ve geri gönderme merkezlerine taşındı.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizlerine ardından Türkiye'ye sığınan ve sonrasında da Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayacağını duyurmasının ardından Yunanistan sınırına akın eden binlerce mülteci, Meriç Nehri üzerinden binlerce mülteci Yunanistan'a geçiş yaptı.

Yunan zulmü bilançosu: 3 ölü, 250 yaralı

Meriç Nehri'ni tercih etmeyerek, Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Kastanies Sınır Kapısı'na kara yoluyla geçiş yapmak için tampon bölgeye akın eden binlerce mülteci ise komşu ülke güvenlik güçlerinin zulmü ile karşılaştı. Tazyikli sıcak su, biber gazı, plastik mermi ve gerçek mermi uygulamaları gibi sert ve acımasız müdahalelere maruz kalan mültecilerden 3'ü hayatını kaybederken, 250'nin üzerinde ise yaralanma meydana geldi.

24 saat kesintisiz hizmet verildi

Edirne Valiliği koordinasyonunda, Pazarkule Sınır Kapısı bölgesine 24 saat esasına göre hizmet veren alanlar oluşturdu. Sağlıktan, gıdaya, temizlikten, güvenliğe kadar her türlü ihtiyaçları Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından karşılanan 10 bine yakın mültecinin yaklaşık bir aylık 'umut nöbeti' sona erdi. Yunanistan'ın kendilerini almayacağına kani olan mülteciler otobüslere bindirilerek, misafirhanelere ve çevre illerde bulunan geri gönderme merkezlerine gönderildi.

Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde bulunan kamp da, mültecilerin boşaltılmasının ardından Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede basın kuruluşları için oluşturulan polis kontrol noktasından içeriye girişlere halen izin verilmiyor.

Mültecilerin 'umut nöbeti' sona erdi

Avrupa, Edirne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:11 Kaynak: İHA

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