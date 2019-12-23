Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü - Son Dakika

Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü

6 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangında 3 mültecinin yaşadığı konteyner küle döndü.

Mültecilerin yaşadığı konteyner küle döndü, System.String[]

Burdur'un Bucak ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangında 3 mültecinin yaşadığı konteyner küle döndü.


Edinilen bilgilere, Bucak ilçe çöplüğünde saat 15.30 sıralarında mültecilerin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Mülteciler yemek yapmaya çalışırken tüpten çıkan alevler büyüyüp bütün konteyneri sardı. Korku ile kendilerini dışarıya atan mülteciler yanmaktan son anda kurtuldu. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bucak itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Konteynerde yaşayan mültecilerin eşyaları ise tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. - BURDUR

Burdur, Bucak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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