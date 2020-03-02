Mültecilerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor - Son Dakika
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Mültecilerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor

6 saat önce

Avrupa'ya gitme hayaliyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlerce mültecinin zorlu göç yolculuğu devam ediyor.

Mültecilerin Yunanistan'a geçişleri devam ediyor, System.String[]

Avrupa'ya gitme hayaliyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlerce mültecinin zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Edirne üzerinden kimi zaman botlarla nehirden kimi zamansa dikenli tel örgüleri aşan binlerce mülteci Yunanistan'a geçti.


27 Şubat 2020 Perşembe akşam başlayan mülteci hareketliliği bugün dördüncü gününde de devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı Twitter paylaşımı ile saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu açıkladı.


Edirne'nin Yunanistan ile hem kara hem de doğal sınırı olan Meriç Nehri üzerinden kentin güney bölgelerinde geçişler aralıksız olarak devam ediyor. Binlerce mülteci çocuk, kadın ve aileler zorlu koşullara rağmen gerek botlarla nehir üzerinden gerekse, tel örgüleri aşarak Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. - EDİRNE

Yunanistan, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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