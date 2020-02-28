Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi - Son Dakika

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Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi
6 saat önce
Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan Sınırı'nda bulunan tel örgülere ulaşma çabaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan Sınırı'nda bulunan tel örgülere ulaşma çabaları devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki tel örgüye ulaşmaya çalışan mülteciler havadan görüntülendi. - EDİRNE
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