Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi - Son Dakika

Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi

6 saat önce

Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan Sınırı'nda bulunan tel örgülere ulaşma çabaları devam ediyor.

Mültecilerin Yunanistan sınırında yürüyüşleri havadan görüntülendi, System.String[]

Edirne'de, bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan Sınırı'nda bulunan tel örgülere ulaşma çabaları devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki tel örgüye ulaşmaya çalışan mülteciler havadan görüntülendi.

(Koray Ustabaşı - Murat Delice - Şener Urfa - Erdal Can İçelli/İHA)

Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
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