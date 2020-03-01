Mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor - Son Dakika

Mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor

6 saat önce

Türkiye'nin göçmenlere açık politika uygulamasına geçmesinin ardından Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan sınırına gelen mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor.

Mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor, System.String[]

Türkiye'nin göçmenlere açık politika uygulamasına geçmesinin ardından Avrupa ülkelerine gitmek için Yunanistan sınırına gelen mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor.


Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını duyurmasının ardından ülkenin her yerinden yüzlerce mülteci sınıra gelmeye devam ediyor. Edirne'de buldukları bot ve sandallarla Meriç Nehri'ni geçen mülteciler Yunanistan'a ulaşıyor. 2 buçuk sene önce İran'dan Türkiye'ye gelen iki aile de yanlarında bulunan 3 çocukla beraber sandalla Yunanistan tarafına geçti. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. - EDİRNE

Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan yayın yönetmeni ve 3 çalışanı serbest bırakıldı Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mültecilerin zorlu yolculuğu devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]