Mültevi yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'de gece görüntüleri - Son Dakika

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Mültevi yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'de gece görüntüleri
10 dakika önce
Mültevi yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'de gece görüntüleri.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:37 Kaynak: DHA
Mültevi yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'de gece görüntüleri
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