Mültevi yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'de gece görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mültevi yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'de gece görüntüleri - Son Dakika

Mültevi yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'de gece görüntüleri

10 dakika önce

Mültevi yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'de gece görüntüleri.

Mültevi yoğunluğunun yaşandığı Pazarkule'de gece görüntüleri

Mültevi yoğunluğunun yaşandığı pazarkule'de gece görüntüleri

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:37 Kaynak: DHA
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