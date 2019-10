Multifokal meme kanseri tedavisinde, meme koruyucu cerrahi önerilmiyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özcan Gökçe, memede farklı odaklarda aynı anda görülen multifokal tümörünün tedavisinde meme koruyucu cerrahiyi önermediğini söyledi. Prof. Dr. Gökçe, "Kanserin olduğu odağı bulunca memenin hepsini çıkarmak gerekir çünkü tekrarlama ihtimali her vardır" dedi.

AŞIRI YAĞLI, PROTEİNLİ YİYECEKLER MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yeditepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özcan Gökçe, multifokal meme kanseri hakkında bilgi vererek, görülme sıklığını ve alınması gereken önlemleri sıraladı. Aşırı yağlı, proteinli yiyeceklerin meme kanseri riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Gökçe, dünyada her 8 kadından 1'inde meme kanseri görüldüğünü dile getirdi.

35'İNCİ YAŞA DİKKAT EDİN

Genetik yatkınlığı olan kişilerde multifokal meme kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Gökçe, "Multifokal meme kanseri farklı odaklarda birbirine 5 santimetreden daha yakın alanlarda meme kanserinin aynı anda meydana gelmesidir. Genetik yatkınlığı olan ve 35 yaşın altında meme kanserine yakalanan kadınlarda multifokal ve multisentrik meme kanseri olma riski fazladır. Diğer meme kanserlerinden hiç farklı değildir; doğrudan kitleyle ortaya çıkabilir. Düzenli kontrolünü yaptıran kadınlarda ultrasonda veya mamografide odaklar halinde bulunabilir. Tedavisi mümkündür, özellikle multisentirik olanlar ayrı kadranlardaysa meme dokusunun büyük bir bölümünü çıkarmak gerekir? diye konuştu.

ERKEN EVREDE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

Kanserin tetikleme ihtimaline karşın memenin tümünü çıkarmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gökçe, 'Meme koruyucu cerrahi tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Ancak multifokal ve multisentrik meme kanseri olan hastalarda kesinlikle seçilmemelidir. Onun dışındaki meme kanserlerinde tedavi yöntemi olarak seçilebilir. Memenin tümünü çıkarmak önemlidir; çünkü meme kanseri meydana geldiğinde tüm meme dokusunda farklı odaklarda çıkabilme ihtimali hep vardır. Erken evre meme kanserleri çok iyi tedavi edilebilir ve yüzde 100'e yakın koruyuculuk sağlar. Bu nedenle her kadının düzenli kontrol yaptırması ve evre ilerlemeden meme kanseri varsa saptanması önemlidir' ifadelerini kullandı.

GENETİK FAKTÖRLER MULTİFOKAL TÜMÖR RİSKİNİ ARTIRIYOR

Dünyada her 8 kadından 1'inde meme kanserinin görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Özcan Gökçe, 'Bütün meme kanserleri içinde tüm dünyada, multifokal ve multisentrik meme kanserinin görülme oranı yüzde 4'ten yüzde 75'e kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla her meme kanserinde odağı bulduğumuzda farklı bir alanda da meme kanseri olabilme ihtimali her vardır ve bu ihtimal akla gelmelidir. Teyze, hala, kış kardeş ve annesinde meme kanseri dışında rahim, yumurtalık kanseri olan kişilerde genetik araştırma yapılmalıdır. Böyle hastalarda multifokal ve multisentrik meme kanseri olma ihtimali çok kuvvetlidir' dedi.

20'Lİ YAŞLARDA KONTROLE BAŞLAMAK ŞART

Beslenme şeklinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökçe, 'Aşırı yağlı ve proteinli yiyeceklerle beslenen batı toplumlarında meme kanseri riski daha fazladır. Örneğin, Japon toplumunda hem genetik, hem de beslenme kaynaklı olarak meme kanseri görülme ihtimali daha azdır. Kadınlarda meme kanseri farkındalığının artması gerekiyor. Her kadının 20'li yaşlardan itibaren ultrasonografi, 40 ile 50 yaş arasında ise mamografinin de devreye girerek rutin görüntüleme kontrolü yaptırması lazım. Erken meme kanserini yakalamanın yolu bu taramaları yaptırmaktan geçer' diye konuştu.