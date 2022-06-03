'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı

03.06.2022 18:59
'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı

'MULTİKÜLTÜREL Gastronomi Festivali'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

'MULTİKÜLTÜREL Gastronomi Festivali'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

Galataport- İstanbul'da saat 16.00'da gerçekleştirilen 'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılış programına gelen Bakan Ersoy, davetliler ve dini cemaat temsilcileriyle tek tek selamlaştı. Festival ve festivalde bulunan tatlar hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra, Ersoy ve davetlilere yiyecek ikram edildi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, "Anadolu çok geniş bir coğrafya ve kültür yolunda bu coğrafyanın birçok kültürel zenginliğini yansıtma fırsatı buluyoruz. Kültür zenginliği denince gastronomi de bunun içine giriyor. Anadolu'ya baktığınız zaman hem inanç zenginliği var, hem kültürel zenginliklerimiz, azınlık gruplarımız da var. Bütün bunlar yan yana geldiği zaman çok güzel bir mozaik oluşmuş. Bu da bizim gastronomimize ve mutfağımıza yansımış. Bugün, şefimiz özellikle hem Ermeni hem de Musevi mutfağından seçmelerin olduğu güzel bir seçki hazırladı. Bunları tatma fırsatımız oldu. Türk mutfağının, Ermeni mutfağının,  aynı zamanda Musevi mutfağının ortak özellikleriyle lezzetlerinin ne kadar yakın olduğunu, ufak tefek farklılıklarla nasıl ayrıştığını test etme şansı bulduk. Bu açıdan güzel bir deneyimdi. Türkiye'nin, Anadolu'nun zenginliğini yansıtan çok güzel bir örnek oldu" dedi.Bakan Ersoy, konuşmasının ardından festivale katılan dini cemaat temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı
'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı
'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı
'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı
'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı
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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

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