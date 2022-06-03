Galataport- İstanbul 'da saat 16.00'da gerçekleştirilen 'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılış programına gelen Bakan Ersoy, davetliler ve dini cemaat temsilcileriyle tek tek selamlaştı. Festival ve festivalde bulunan tatlar hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra, Ersoy ve davetlilere yiyecek ikram edildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Multikültürel Gastronomi Festivali'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

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