Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19'un yeni dalgası endişe uyandırıyor - Son Dakika

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Türkiye- Filistin Dostluk Hastanesi'nden detaylar

Hastanede tedavi olan hastalardan detaylar

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin Başhekimi Mervan Şefik el-Hams ile röportaj

Tedavi olan hasralardan detaylar GAZZE (AA) – ESAT FIRAT/TURGUT ALP BOYRAZ - Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "üçüncü dalga başladı" açıklaması gözleri İsrail ablukası altındaki bölgede kısıtlı imkanlarla hizmet veren hastanelere çevirdi.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de günlük vaka sayıları yeniden 500'lerin üzerine çıktı.

Bugüne kadar Filistin yönetimi ve başka ülkelerin katkısıyla 336 bin 300 doz aşı Gazze'ye ulaştı ancak sadece 131 bin 362 kişi aşılanabildi. Aşı oranının düşük olmasının en önemli sebebi insanların aşı olmada çeşitli sebeplerle tereddüt etmesi olarak gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 5 bin aktif vaka bulunurken yeni dalgayla birlikte endişeler arttı.