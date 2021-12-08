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MULTİMEDYALI - Beyrut'un 120 yıllık kahvaltıcısı, geleneği bozmadan hizmet veriyor - Son Dakika

MULTİMEDYALI - Beyrut'un 120 yıllık kahvaltıcısı, geleneği bozmadan hizmet veriyor

08.12.2021 14:41
MULTİMEDYALI - Beyrut'un 120 yıllık kahvaltıcısı, geleneği bozmadan hizmet veriyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki 120 yıllık küçük ve mütevazı Es-Sussi Restoranı, genç nesilleri geleneksel kahvaltı lezzetiyle buluşturmaya devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki 120 yıllık küçük ve mütevazı Es-Sussi Restoranı, genç nesilleri geleneksel kahvaltı lezzetiyle buluşturmaya devam ediyor.

Burası, Beyrut'un Aişe Bekkar bölgesinde, mahalle arasında gösterişsiz bir lokanta. Sadece kahvaltı servis edilen lokantanın kapıları sabah 05.00'te açılıyor.

İsmini ailenin adından alan Es-Sussi Restoranı, karma bir Akdeniz kahvaltı menüsüne sahip.

Başta bol zeytinyağlı humus olmak üzere tahinli fette, ful, sahanda yumurta, kavurmalı yumurta, bol zeytin, ince ekmek istenirse çayla sunuluyor. Baharatı ve rayihası bol otlar da rengarenk sunumlarıyla dikkati çekiyor.

60 yıldır işin başında

İşletmenin üçüncü nesil sahibi Raci Kebbah, Beyrut'ta 1900'lü yılların başından günümüze varlığını sürdüren bu meşhur kahvaltıcının hikayesini AA muhabirine anlattı.

İlerleyen yaşı ve titreyen ellerine rağmen mutfak tezgahının başından ayrılmayan Kebbah, henüz 15 yaşındayken restoranın kurucusu ve dedesi Hacı Muhammed es-Sussi'nin yanında işe başladığını söyledi.

Lübnan'da büyük yıkıma yol açan 1975'teki iç savaşa kadar restoranın, bugün yerini modern alışveriş merkezlerine bırakan "Suk" denilen Beyrut çarşı merkezinde olduğunu aktaran Kebbah, "(İç savaşın patlak verdiği) Kara Cumartesi günü oradaki dükkanımızı kapattık ve iki ay kapalı kaldık." dedi.

Aynı dönemde dedesinin vefat ettiğini söyleyen Kebbah, sonrasında dayısı ile bugün hizmet verdikleri Aişe Bekkar'da dükkanı yeniden açtıklarını dile getirdi.

"İnsanlar havalimanına indikten sonra doğrudan buraya geliyor"

Bu küçük restoranın zamanla sadece Lübnan'da değil ülke dışında da meşhur olduğunu kaydeden Kebbah, işinden duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı:

"Buraya gelen herkes mutlu çıkıyor çünkü lokmalarımız lezzetli ve tüm insanlar da seviyor. Şu anda 75 yaşındayım ve 60 yıldır bu işi yapıyorum. Allah kuvvet verdiği müddetçe işime devam edeceğim."

Kebbah, lokantanın ününün özellikle sosyal medya kullanıcıları ve CNN International'ın kahvaltı gelenekleri üzerine yaptığı paylaşımlar sayesinde ciddi şekilde arttığını belirterek, "İnsanlar havalimanına indikten sonra doğrudan buraya geliyor. Müşterilerimize asla kötü davranmıyoruz, onları kardeşimiz gibi karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dedemden kalan geleneği bozmak istemiyoruz"

Lokantanın diğer ortağı, Kebbah'ın dayısının oğlu Ahmed Muhammed es-Sussi de yurt dışından gelen müşterilerin özellikle Körfez'de bir şube açmaları konusunda teklifler sunduğunu, ancak şu anki durumlarının buna imkan vermediğini söyledi.

Kebbah ile çalışan babasının 1987'de vefat ettiğini aktaran Sussi, "Babamın yerine ben geçtim ve yaklaşık 34 yıldır burada çalışmaya devam ediyorum." dedi.

Onlarca yıldır aynı anlayışla hizmet verdiklerini kaydeden Sussi, "Burası sabah 05.00'te açılır ve öğlen 14.00'e kadar açık olur. Dedemden kalan bu geleneği bozmak istemiyoruz. Dedem, babam bu şekilde çalıştı, biz de aynen devam ediyoruz. Bu bizim stratejimiz." diye konuştu.

Sussi de dedesi ve babasından devraldığı mesleğini oğlu Muhammed'e bırakmak istediğini dile getirdi.

Müdavimleri çok

Es-Sussi Restoranı'nın çok sayıda Beyrutlu müdavimi bulunuyor. Haydar Kaytani onlardan biri.

Kaytani, 30 yıldır, işe gitmeden önce burada kahvaltı ettiğini söyledi.

Lokantadaki tüm kahvaltılıkları çok lezzetli bulduğunu aktaran Kaytani, fiyatların da oldukça uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Akdeniz, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MULTİMEDYALI - Beyrut'un 120 yıllık kahvaltıcısı, geleneği bozmadan hizmet veriyor - Son Dakika


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