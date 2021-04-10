MULTİMEDYALI - İran'da artan Kovid-19 vakaları kısıtlamaları geri getirdi - Son Dakika

MULTİMEDYALI - İran'da artan Kovid-19 vakaları kısıtlamaları geri getirdi

10.04.2021 14:29
MULTİMEDYALI - İran'da artan Kovid-19 vakaları kısıtlamaları geri getirdi, System.String[]

İran genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve bu salgın kaynaklı ölümlerin artması üzerine hükümet kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi ve yüksek riskli şehirlerde iş yerlerinin 10 gün süreyle kapatılmasına karar verdi.

İran genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve bu salgın kaynaklı ölümlerin artması üzerine hükümet kısıtlamaları yeniden hayata geçirdi ve yüksek riskli şehirlerde iş yerlerinin 10 gün süreyle kapatılmasına karar verdi.

İran'da 21 Mart'ta kutlanan Nevruz Bayramı'ndan önce 20 Mart'ta 7 bin 540 olan vaka sayısı bugün 19 bin 666 olarak kaydedilirken 75'e düşen can kaybı da 193'e çıktı.

Nevruz Bayramı'ndan önce ülke genelinde yüksek riskli olarak belirlenen "kırmızı" kategorideki şehirlerin sayısı 9 iken dün 257'ye yükseldi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinde salgının 4. dalgasının başladığını resmen duyurdu.

Bugünden itibaren yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde uygulanacak kısıtlamalar çerçevesinde fırın, market, kasap, hastane, eczane ve zaruri olan işletmeler dışındaki iş yerleri 10 gün boyunca kapalı olacak. Bu süre içinde restoranlar paket servis hizmeti verebilecek.

Kısıtlamalar çerçevesinde kırmızı kategorideki şehirlere giriş-çıkışlar yasak olacak. Araçların trafik plakalarının bağlı bulunduğu şehirden kırmızı kategorideki bir şehre gitmeleri halinde para cezası kesilecek.

Öte yandan akşam 22.00 ile sabah 04.00 saatleri arasındaki araçların trafiğe çıkış yasağı da sürecek. Yasak ihlali yapan araçlara yine 1 milyon tümen (300 Türk lirası) para cezası verilecek.

Kısıtlamaların ilk gününde başkentteki ticaretin can damarlarından Tahran Büyük Pazar'daki dükkanların kapalı olduğu görüldü. Büyük Pazar'ın yanı sıra başkentteki diğer çarşı pazarlarda da esnaf kepenk kapatırken, caddelerdeki trafiğin de normal zamanlara göre azaldığı dikkatleri çekti.

Esnaf kısıtlamaların Nevruz Bayramı'ndan önce uygulanmamasına tepkili

Sağlık Bakanı Said Nemeki, Nevruz Bayramı'ndaki seyahatler ve ucuz tavuk almak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların vaka artışlarına neden olduğunu belirtirken, Tahran esnafı kısıtlamaların Nevruz Bayramı'ndan önce alınmamasına tepkili.

Tahran Büyük Pazar'da esnaflık yapan Selim Haydari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnafın zor durumda olduğunu, kiralarını ödeyemedikleri için dükkan sahipleriyle karşı karşıya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bayramda serbest bıraktılar, halk seyahatlere çıktı. Bir sorun olmadı. Şimdi yeniden kısıtlamaları getiriyorlar. Bayramda seyahatleri neden engellemediler? 'Cumhurbaşkanı serbestsiniz gidebilirsiniz' dedi. Vatandaşlar da seyahate çıktı ve tüm şehirlerde yoğunluk oldu."

Hükümetin kısıtlamaları daha önce hayata geçirmesi gerektiğini savunan Haydari, "Kısıtlamalar hükümetin programı çerçevesinde uygulanıyor, halk ile bir ilgisi olmuyor. Vakaları kontrol altına almak isteseydiler bunu bayramda yapmaları gerekirdi, şimdi değil. Tabiat Günü yaptıkları gibi Nevruz Bayramı'nda da yasak getireceklerdi." ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Mesud Peyman da kısıtlamaların zamanında hayata geçirilmediği ve devlet kurumlarını kapsamadığı eleştirisinde bulunarak, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Kısıtlamalar sadece halka uygulanıyor. Halkın ticaret yapmasını engelliyorlar sadece. Bankalar açık fakat alışveriş kapalı. Devlete bağlı tüm kurumlar açık. Ağır yük çarşı-pazarda ticaret yapan esnafın omuzuna bindiriliyor. Kısıtlamalar uygulanıyor fakat ülkede et, tavuk ve yağ kuyrukları oluyor. Devlete gelir sağlayan kurumlar açık, normal halkın gelir kapısı kapalı sadece."

İran'da bugün 19 bin 666 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 2 milyon 49 bin 78'e çıktı. Can kaybı da 193 artarak 64 bin 232 oldu.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 329'u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görürken salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 702 bin 62'ye ulaştı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı da 13 milyon 577 bin 57'ye yükseldi.

Nevruz Bayramı, cumhurbaşkanı, Hükümet, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MULTİMEDYALI - İran'da artan Kovid-19 vakaları kısıtlamaları geri getirdi - Son Dakika


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