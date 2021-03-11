MULTİMEDYALI - İran'da halka sorduk: ABD-İran ilişkilerinin normalleşmesini istiyor musunuz? - Son Dakika

MULTİMEDYALI - İran'da halka sorduk: ABD-İran ilişkilerinin normalleşmesini istiyor musunuz?

11.03.2021 14:25
MULTİMEDYALI - İran'da halka sorduk: ABD-İran ilişkilerinin normalleşmesini istiyor musunuz?, System.String[]

ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin 4 Kasım 1979'da işgal edilmesi ve yaşanan rehine krizinin ardından İran ile ABD 42 yıldır karşı karşıya ve iki ülke arasındaki gerginlik uluslararası siyasetin de öncelikli konuları arasında.

ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin 4 Kasım 1979'da işgal edilmesi ve yaşanan rehine krizinin ardından İran ile ABD 42 yıldır karşı karşıya ve iki ülke arasındaki gerginlik uluslararası siyasetin de öncelikli konuları arasında.

ABD, rehine krizi ve elçilik işgali nedeniyle 12 Kasım 1979'da Tahran'dan petrol ithalatını durdurdu ve İran'ın bu ülkedeki mal varlığını dondurdu. İran'a yönelik ABD yaptırımları o tarihten bu yana bazen azalarak bazen de çoğalarak devam ediyor. Nükleer anlaşma ile kaldırılan yaptırımlar 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından geri getirildi.

Şah döneminde ABD ile iyi ilişkilere sahip olan İran, Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde 11 Şubat 1979'daki devrimin ardından Washington ile en sorunlu ülkelerden biri haline geldi.

İki ülke arasındaki gerginlik ve karşılıklı tehditlerin dozu zaman zaman yükselse de şu ana kadar sıcak bir çatışmaya dönüşmedi. ABD'de Trump'ın ardından Demokrat Partili Joe Biden'ın iş başına gelmesiyle yükselen tansiyon bir nebze düştü ancak yaptırımların kısa sürede kalkması beklenmiyor.

Hükümetler arasındaki anlaşmazlık ve yüksek gerilim 42 yıldır devam ediyor ancak İran halkının bu konuda ne düşündüğü, ABD'yi düşman olarak görüp görmediği ve Tahran-Washington ilişkilerinin normalleşmesini isteyip istemediği de sürekli merak konusu oldu.

İran'da Hasan Ruhani, 2013'te reformistlerin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşma sayesinde 2017'de yapılan seçimlerin birinci turunda oyların yüzde 57,14'ünü aldı. Ruhani'ye özellikle reformist kanattan verilen yüksek destek İran halkının ABD ve dünya ile ilişkilere dair yaklaşımının da bir göstergesiydi.

AA ekibi olarak 4 Kasım 1979'a kadar ABD'nin Tahran Büyükelçiliği olarak faaliyet gösteren ve günümüzde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılan mekanın önünde İranlılara "ABD-İran ilişkilerinin normalleşmesini istiyor musunuz? Neden? ABD'yi düşman olarak görüyor musunuz?" gibi sorular yönelttik.

Şöyle cevaplar aldık:

"ABD ile İran arasında ilişkilerin olması iyidir"

Kerim Dilsoz (Serbest meslek sahibi): "ABD ile İran arasında ilişkilerin olması iyidir. Dostluk olmalı, kimse kimseye dayatmada bulunmamalı ve iç işlerine karışmamalı. Biz ülkelerle ilişkilerimizin olmasını istiyoruz. Kimseyle düşmanlığın ve kavganın olmasından yana değiliz."

Soru: "ABD'yi düşman olarak görüyor musunuz?"

Kerim Dilsoz: "ABD düşmandır ancak dost olmak isterse biz de dost olmalıyız. Burada sorun görmüyorum. Kimseyle sonsuza kadar düşman kalmak istemeyiz."

Soru: "ABD ile ilişkilerin normalleşmesi İran halkının yararına olur mu?"

Hüseyin Penahiyan: "ABD ile İran arasındaki ilişkiler normalleşirse mevcut sorunların birçoğu çözülür. ABD'nin uyguladığı yaptırımlar kalkar ve halkın üzerindeki baskı azalır. Her ülke kendi çıkarına hizmet eden politikalar yürütür. Yaptırımlar kalkarsa halkın geçim şartları iyileşir. Konuşarak düşmanlıklar ortadan kalkabilir. Müzakerelerin yolunu kapatırsanız karşı tarafın ne düşündüğünü bilemezsiniz. İki ülke yöneticileri konuşsunlar ki halk içinde bulunduğu durumdan kurtulsun. Bu şekilde ABD ile İran halkı da birbirlerine daha iyi bir gözle bakacaktır."

"ABD'yi düşman olarak görmüyorum."

Soru: "İran-ABD ilişkilerinin normalleşmesini istiyor musunuz?"

Perviz Settari (elektrik ustası): "Eşit şartlara sahip olursak evet ilişkilerin normalleşmesini istiyorum. Bir taraf zalim bir taraf mazlum olacaksa hayır. Şartlar eşit olmazsa ilişkiler normalleşse de faydası olmaz. İran da ABD kadar güçlü olursa başkalarına zorbalık yapar. Bu tabiatın kanunudur. İlişkiler olmalı, elçilikler açılmalı, müzakere yapılmalı. Kimse kimseye haraç vermemeli. ABD'yi düşman olarak görmüyorum. Biz kendi başımıza bela açıyoruz."

"ABD ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesini çok istiyoruz"

Nergis Bahari (ev hanımı): "ABD ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesini çok istiyoruz. Çünkü yaşam bizim için çok zorlaştı. İlişkileri normalleştirsinler, dost olsunlar, barış yapsınlar. Kavga ve savaşın faydası yok. ABD'nin düşman olup olmadığını bilmiyorum fakat dost olmalıyız diyorum. İlişkiler normalleşirse iki halkın da yararına olur. Halkımız içinde bulunduğu birçok zorluktan kurtulur. Düşmanlığın bir faydası yok. Barış ve dostluk olmalı."

"ABD yüzde yüz düşmanımız"

Hasan Efkari (emekli asker): "ABD ile hiçbir şekilde ilişkimiz olmamalı. ABD, emperyalist ve zorba bir devlet. Tüm Müslümanlara zorbalık yapmak ve kendi çıkarlarını korumak istiyor. Maden, petrol ve yeraltı zenginliklerimizi almak istiyor. Zorbalığa karşı durmalıyız. Umudumuz İmam Zaman'dır (Mehdi). O, gelecek ve tüm bunları yok edecek. ABD yüzde yüz düşmanımız. Tüm Müslümanların da düşmanı. İmam Zaman gelecek ve her şeyi çözecek."

Taki Purhadi (serbest meslek sahibi): "İran-ABD ilişkileri 40 yıldır normalleşmedi ve normalleşmesinden de ümitli değilim. ABD düşmanımızdır ve onunla ilişki kurmak için kendimizi yormamalıyız. Büyük şeytan ABD ile ilişkilerin normalleşmesi İranlılara bir etki yapmayacaktır. ABD farklı ülkelerde insanları öldürmenin ve oraları işgal etmenin peşinde. Vaziyet bu şekilde kalsın. İlişki kurmayalım. Paramızı versin herkes kendi işine baksın."

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, Kasım, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MULTİMEDYALI - İran'da halka sorduk: ABD-İran ilişkilerinin normalleşmesini istiyor musunuz? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti         
21:53
Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti         
21:30
AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu         
21:15
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:03:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MULTİMEDYALI - İran'da halka sorduk: ABD-İran ilişkilerinin normalleşmesini istiyor musunuz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei