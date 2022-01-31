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MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği "midye dolmayla" tanıştırdı - Son Dakika

MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği "midye dolmayla" tanıştırdı

31.01.2022 13:26
MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği "midye dolmayla" tanıştırdı

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan İmdat Kerem, Türkiye'den getirdiği midye dolmalarla, kentin ilk ve tek midyecisi olarak ileride şubeler açmayı hedefliyor.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan İmdat Kerem, Türkiye'den getirdiği midye dolmalarla, kentin ilk ve tek midyecisi olarak ileride şubeler açmayı hedefliyor.

Kent merkezinde bakkal işleten 24 yaşındaki Kerküklü, dükkanının önüne kurduğu tezgahta midye dolma satıyor.

Kentin ilk ve tek midyecisi olduğunu aktaran Kerem, AA muhabirine yıllardır seyahat amacıyla Türkiye'ye gittiğini ve orada midye dolmayla tanıştığını söyledi.

Kerem bir yıldır midye dolma satışı yaptığını belirterek, "Başlangıç aşamasında satışlar çok durgundu ancak daha sonra insanlar bu lezzete alıştı. Şu an satışlardan çok memnunum." dedi.

Kerküklü genç, midye dolmanın tanesini 300 dinar (yaklaşık 25 cent) kilosunu da yaklaşık 15 dolardan sattığını belirterek, satışların bu şekilde iyi yönde devam etmesi halinde midye dolma dükkanı açmayı planladığını aktardı.

Midyeler Türkiye'den geliyor

Kerem, Midyelerin Türkiye'den profesyonel bir sistemle hijyenik ortamlarda Kerkük'e kadar getirildiğini ifade etti.

Kerküklü genç, Irak'ta midye dolma kültürü olmadığını ancak girişimi sayesinde bu deniz ürününü de ülkede tanıttığını dile getirdi.

Diğer kentlerde şube açacak

Halihazırda dükkanın önüne kurduğu tezgahta satış yapan Kerem, ileride başka kentlere de şube açmayı hedeflediğini söyledi.

Kerküklü Kerem sözlerine şöyle devam etti:

"Burada nasıl hamburger ve pizza tanıtıldıysa ben de midyeyi tanıtmayı ve sevdirmeyi planlıyorum. Zaten burada tutuldu ve çok beğenilerek yeniyor."

Çalışma saatleri genelde gece yarısına kadar sürüyor

Midye dolma tezgahını her gün öğleden sonra açıp gece yarısına kadar satış yaptığını aktaran Kerem, ev ve iş yerlerine de sipariş üzerine servis yaptıkları bilgisini verdi.

Türkiye'ye seyahati sırasında midye dolma yediğini söyleyen Kerküklü Hasan Abdulhalik, Kerkük'te de midye dolma satılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Abdulhalik, her gün buraya geldiğini, dolmanın hijyen ve tazeliğine güvendiğini kaydetti.

MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği midye dolmayla tanıştırdı
MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği midye dolmayla tanıştırdı
MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği midye dolmayla tanıştırdı
MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği midye dolmayla tanıştırdı

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Türkiye, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği 'midye dolmayla' tanıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MULTİMEDYALI - Kerküklü genç, Iraklıları Türkiye'den getirdiği "midye dolmayla" tanıştırdı - Son Dakika
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