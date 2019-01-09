Multimilyoner İş Adamının Eşi Fidye İçin Kaçırıldı

Norveçli multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı.

Norveçli multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı.



Norveçli multimilyoner iş adamının 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, Ekim ayında Oslo yakınlarında ortadan kaybolmuştu. Norveç polisi, kadının aylar önce fidye için kaçırıldığını açıkladı.



9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye



Soruşturmanın devam ettiğini belirten Norveç polisi, saldırganların kaçırdıkları kadını serbest bırakmaları için 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini açıkladı. Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını belirtti. Hagen'in evinin banyosundan kaçırıldığını belirten polis, bazı ipuçları ele geçirdiklerini aktardı.



Ülkenin en zenginleri listesinde 172'nci sırada



Norveçli multimilyoner iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172'nci sırada yer alıyor. Oslo'da yaşayan çift gözden uzak bir yaşam sürüyordu.



Öte yandan insan kaçakçılığında kripto para ile fidye istemenin son zamanlarda yaygınlaştığı belirtildi. - OSLO

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