Son Dakika Haberleri: Multimilyoner İş Adamının Eşi Fidye İçin Kaçırıldı

Multimilyoner İş Adamının Eşi Fidye İçin Kaçırıldı

1 saat önce

Norveçli multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı.

Multimilyoner İş Adamının Eşi Fidye İçin Kaçırıldı, System.String[]
Norveçli multimilyoner iş adamının eşi fidye için kaçırıldı.

Norveçli multimilyoner iş adamının 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, Ekim ayında Oslo yakınlarında ortadan kaybolmuştu. Norveç polisi, kadının aylar önce fidye için kaçırıldığını açıkladı.

9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Norveç polisi, saldırganların kaçırdıkları kadını serbest bırakmaları için 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini açıkladı. Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını belirtti. Hagen'in evinin banyosundan kaçırıldığını belirten polis, bazı ipuçları ele geçirdiklerini aktardı.

Ülkenin en zenginleri listesinde 172'nci sırada

Norveçli multimilyoner iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172'nci sırada yer alıyor. Oslo'da yaşayan çift gözden uzak bir yaşam sürüyordu.

Öte yandan insan kaçakçılığında kripto para ile fidye istemenin son zamanlarda yaygınlaştığı belirtildi. - OSLO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı! Serdar Ortaç'la Eşi Chloe Loughnan'ın, Para Yüzünden Arası Açıldı

Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 18:01:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Multimilyoner İş Adamının Eşi Fidye İçin Kaçırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]