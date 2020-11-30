Multinet Up'a Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 2 ödül birden

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, "CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri"nde, yapay zeka destekli PULSE projesi ile "En Yenilikçi Jüri Özel Ödülü" ve "Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı Kategorisi"nde "Büyük Düşünce Ödülü" aldı.

Multinet Up açıklamasına göre, markaların müşteri deneyimi projelerinin bu yıl 3. kez ödüllendirildiği "CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi Ödülleri" online olarak gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, yapay zeka destekli müşteri memnuniyeti ölçümü projesi PULSE ile "En Yenilikçi Jüri Özel Ödülü" ve "Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı Kategorisi"nde "Büyük Düşünce Ödülü"nün kazananı oldu.

Müşterilerin memnuniyet seviyelerini belirlemek, müşteri memnuniyetini artırmak ve böylece müşteri kaybını önlemek için hayata geçirilen yapay zeka destekli PULSE projesi ile Multinet Up müşterilerinin etkileşim anındaki gerçek zamanlı duygu durumu ve memnuniyet seviyesi ölçülüp skorlanabiliyor.

"PULSE projemiz ile müşteri memnuniyet skorlarımızı yükselttik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi ve Yönetişim Direktörü Gül Bilgin Mokan, Multinet Up'ta müşterilerin, kullanıcıların ve işletmelerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdikleri çözümleri inovatif bir perspektifle ve en yeni teknolojiler aracılığı ile ürettiklerini ifade etti.

Mükemmel müşteri deneyimine ulaşmak için sadece ürün ve hizmetleri değil, müşterilerle temasta oldukları tüm süreçleri aynı yenilikçi vizyon ile tasarladıklarını belirten Mokan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri, en iyi deneyimi yaratma hedefi ile çıktığımız yolda bize büyük olanaklar tanıyor. PULSE projesinde de bu olanakları değerlendirdik ve en iyi sonuçları hedefledik. Proje kapsamında, bir start up ile iş birliği yaparak paydaşlarımız ile yazılı kanallarda yapılan iletişimleri, Doğal Dil İşleme (NLP) yöntemiyle inceledik ve iletişimlerin içeriklerini olumsuzluk seviyesine göre sınıflandıran bir Yapay Öğrenme Modeli kurduk.

Bu sayede paydaşlarımızın olumsuz içeriğe sahip talep ve isteklerine, şikayet seviyesine ulaşmadan hızlıca müdahale edebiliyoruz. PULSE Projesi sayesinde zaten yüksek olan müşteri memnuniyet skorlarımızı daha da yükselttik ve müşteri sadakatimizi artırdık. Bu başarımızın CX Awards'ta 2 farklı ödüle layık görülmesi bizim için çok gurur verici. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kusursuz müşteri deneyimi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."