Multinet Up ekosistemi 5.5 milyar TL ciroya ulaştı - Son Dakika

Multinet Up ekosistemi 5.5 milyar TL ciroya ulaştı

09.03.2021 11:07
Multinet Up ekosistemi 5.5 milyar TL ciroya ulaştı, System.String[]

Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, "Sanal POS çözümümüz iPara'nın hacmi ikiye katlanırken yeni nesil ödeme platformumuz ininal'in işlem hacminde 2 kat büyüme elde ettik. 2020'yi ekosistemimizdeki tüm çözümlerimizin hacminde 5,5 milyar TL ciroya ulaşarak kapattık." diye konuştu.

Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, "Sanal POS çözümümüz iPara'nın hacmi ikiye katlanırken yeni nesil ödeme platformumuz ininal'in işlem hacminde 2 kat büyüme elde ettik. 2020'yi ekosistemimizdeki tüm çözümlerimizin hacminde 5,5 milyar TL ciroya ulaşarak kapattık." diye konuştu.

Şener, AA muhabirinin salgın dönemi tüketici davranışları ve yemek kartı sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı.

2020 yılında salgın koşullarında dahi büyümeye devam ettiklerini dile getiren Şener, MultiNet olarak gerek uzaktan çalışma uygulamalarını devreye alan kurumlarda gerekse iş yerindeki hijyen önlemleri sebebiyle yemekhane uygulamasına son veren kurumlarda, çalışanların bulundukları yere yemek siparişi vererek, ödemelerini temassız olarak gerçekleştirmesini sağladıklarını ifade etti.

Şener, salgın döneminde KOBİ'ler için tasarrufun önem kazandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"KOBİ ve mikro işletmelerin operasyonel giderlerini azaltmaya yönelik geliştirdiğimiz toplu satın alma çözümümüz MultiAvantaj'ın kullanımında yüzde 25 artış gözlemledik. Elbette, son dönemde finansal teknolojilerin önem kazanmasıyla ve e-ticarette yaşanan patlamanın da etkisiyle, fintech çözümlerimizin hacmi de arttı. Sanal POS çözümümüz iPara'nın hacmi ikiye katlanırken yeni nesil ödeme platformumuz ininal'in işlem hacminde 2 kat büyüme elde ettik. 2020'yi ekosistemimizdeki tüm çözümlerimizin hacminde 5,5 milyar TL ciroya ulaşarak kapattık."

-4 milyon İninal kullanıcısı üye restoranlarla buluşturuldu

Özellikle son dönemde restoran sektörünün içinde bulunduğu zor koşulları da göz önünde bulundurarak işletmelerin hayatını kolaylaştıracak projeleri devreye aldıklarını belirten Şener, "Çoğunluğu restoran ve kafelerden oluşan üye iş yerlerimizi 18 milyon İstanbulkart kullanıcısı ile buluşturmayı hedefledik ve Belbim AŞ ile iş birliği yaptık. Kasım sonunda canlıya alınan bu proje ile artık İstanbulkart kullanıcıları İstanbulkart'ları ile MultiNet yemek kartı geçen işletmelerde ödeme yapabiliyor. MultiNet ödeme alt yapısına dahil olan restoran, kafe, büfe ve yerel marketler müşterilerinin ödemelerini İstanbulkart ile temassız olarak alabiliyor.

Kademeli olarak yaygınlaşacak bu uygulamanın önümüzdeki dönemde tüm Türkiye'deki 30 bin MultiNet noktasında geçerli olmasını planladık. Bu projenin hemen ardında, Multinet Up'daki iştiraklerimizden ininal ile bir iş birliği gerçekleştirdik, ininal'ın çoğunluğu gençlerden oluşan 4 milyon kullanıcısını üye restoranlarımızla buluşturduk. Artık ininal kullanıcıları, dilerlerse paket servis siparişlerinde dilerlerse restoranların gel-al hizmetleri kapsamında yaptıkları alışverişlerde ininal Cüzdan'ları ile temassız ödeme yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

-Yapay zeka destekli projelerde müşteri deneyimi iyileştirildi

Şenel, müşteri deneyimini iyileştirmek için yapay zeka destekli projeler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Makine öğrenmesiyle kayıp riski olan müşterileri tahmin ettiğimiz Churn projemizde, müşteri lokasyonu, şikayet sıklığı, ciro, karlılık, yaş gibi verileri içeren çok boyutlu büyük bir müşteri datasını içindeki kayıp müşterileri işaretleyerek makineye analiz etmesi için verdik. Makine kayıp müşterilere ait ortak davranışları belirleyerek benzer özelliklere sahip müşterileri riskli olarak işaretledi ve bu müşteriler ile ilgili bize uyarı bilgisi verdi. Biz de bu müşterilerimizi kaybetmemek için gerekli kayıp önleyici aksiyonları aldık. Müşterilerin bizimle iletişim kurdukları alanlarda şikayet etmeseler dahi olumsuz ifadelerini yakalayabileceğimiz duygu durumu ölçüm projemiz olan Pulse ile ise müşterinin bize temas noktalarındaki nabzının ölçülmesini hedefledik.

Müşteriler ile yapılan yazışmaları doğal dil işleme yöntemi ile incelenmesini sağladık ve makine öğrenmesi yoluyla müşterilerin yazılı iletişimlerindeki olumsuz ifadeleri tespit ederek müşterilerimize 6 farklı nabız skoru atadık. Nabzı yüksek, yani olumsuz duygu durumu içinde olduğu tespit edilen müşteri taleplerini önceliklendirerek anında çözüm üretme fırsatı bulduk.

Başta Pulse ve Churn projelerimiz olmak üzere, paydaşlarımızla temasta olduğumuz her anın pürüzsüz bir deneyim yaratması hedefiyle gerçekleştirdiğimiz yenilikçi çalışmalarımız, teknoloji sektörünün en itibarlı kurumları tarafından düzenlenen yarışmalarda yalnızca son bir senede 13 tane ödül kazandı. Tabii ödüller önemli, bizi mutlu ediyor ve motivasyonumuzu artırıyor ama biz bu projeleri sadece ödül kazanmak için yapmadık, yaptığımız bu projelerin iş sonuçlarımıza olumlu yansıması için yaptık. Bu iki proje sayesinde Multinet Up'ın daha önce de düşük olan müşteri kayıp oranı yüzde 50 azalırken yeni kazanılan müşterilerin tutundurma oranı yüzde 53 arttı."

Multinet Giftcard, İstanbulkart, Türk Lirası, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Multinet Up ekosistemi 5.5 milyar TL ciroya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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