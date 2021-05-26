Multinet Up ile Metro Türkiye'den esnafa kazandıran iş birliği - Son Dakika

Multinet Up ile Metro Türkiye'den esnafa kazandıran iş birliği

26.05.2021 12:00
Multinet Up ile Metro Türkiye'den esnafa kazandıran iş birliği, System.String[]

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, ekosistemindeki KOBİ ve mikro işletmelere avantajlar sunmak için geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, ekosistemindeki KOBİ ve mikro işletmelere avantajlar sunmak için geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini ekledi.

Metro Türkiye ile yapılan iş birliği kapsamında, MultiAvantaj Kart sahibi KOBİ ve mikro işletmeler, Türkiye genelindeki 37 Metro Türkiye mağazasında sunulan kalite ve fiyat avantajlarından kendilerine özel ayrıcalıklarla yararlanacak.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, teknoloji tabanlı ürün ve servisleri ile KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sunan Multinet Up, aynı zamanda MultiNet üye iş yerine maliyet ve ödeme avantajı ile toplu satın alma hizmeti sunuyor.

MultiNet üye iş yeri olan işletmelerin operasyonel giderlerini maliyet avantajları ile yönetmesini sağlayan geniş tedarik zinciri MultiAvantaj, işletmelerin MultiNet ile yapılan harcamalardan biriken bakiyelerini vade süresi beklemeden değerlendirmelerine imkan sağlıyor.

Multinet Up'ın MultiNet üye iş yeri olan esnaflar için geliştirdiği MultiAvantaj Kart, esnafa MultiNet'te biriken bakiyesini, vade süresi beklemeden gıda, temizlik, teknoloji, güvenlik, kargo, kırtasiye, akaryakıt gibi onlarca farklı kategoride harcama imkanı sunuyor.

İşletmelerin operasyonel gereksinimlerini avantajlı fiyat ve koşullarla tedarik etmesini sağlayan MultiAvantaj, işletmelere tüm ihtiyaçlarını tek bir portal üzerinden tedarik etme, adrese teslim, tedarikçi noktasına giderek satın alma veya internetten sipariş olanakları sunuyor. İşletmeler sadece MultiAvantaj Kart ile değil, dilerlerse kredi kartı ile de MultiAvantaj.com.tr sitesi üzerinden satın alma yapabiliyor.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Multinet Up ile Metro Türkiye'den esnafa kazandıran iş birliği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya tam destek: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den

Son Dakika Haberleri
12:37 Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor
12:13 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi
12:13 Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler, daha neler olacak neler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler, daha neler olacak neler         
13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a sahip çıktı         
13:02
Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi Şampiyon teknik adam Sergen Yalçın, tatile hızlı girdi! Başarılı hoca, Murat Dalkılıç ile kadın arkadaşlarının dansını keyifle izledi         
12:37
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi         
11:22
Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu         
10:57
İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!         
10:50
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık         
10:09
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim Estetiksiz fotoğrafını paylaştılar, Tuvana Türkay deliye döndü: Burnum dışında estetiğimi çıkarın ülkeyi terk ederim         
09:51
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 13:43:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Multinet Up ile Metro Türkiye'den esnafa kazandıran iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement