Multinet Up'ın yapay zeka destekli projesine "Altın PSM Ödülü" - Son Dakika

Multinet Up'ın yapay zeka destekli projesine "Altın PSM Ödülü"

29.12.2020 13:37
Multinet Up'ın yapay zeka destekli projesine

Multinet Up, yapay zeka destekli müşteri memnuniyeti ölçüm projesi Pulse ile "PSM Awards 2020"de "Yenilikçi Müşteri Deneyimi Etkileşimi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Multinet Up, yapay zeka destekli müşteri memnuniyeti ölçüm projesi Pulse ile "PSM Awards 2020"de "Yenilikçi Müşteri Deneyimi Etkileşimi" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, sektörün en inovatif projelerini ödüllendiren PSM Awards 2020'nin kazananları, çevrimi içi düzenlenen törenle açıklandı.

Multinet Up'ın "Yenilikçi Müşteri Deneyimi Etkileşimi" kategorisinde ödüle layık görülen Pulse projesi, şirketin mükemmel müşteri deneyimi hedefi doğrultusunda, müşterilerin memnuniyet seviyelerini yapay zeka teknolojisi ile belirlemek, müşteri memnuniyetini artırmak için geliştirildi.

Pulse projesi ile Multinet Up müşterilerinin etkileşim anındaki gerçek zamanlı duygu durumu ve memnuniyet seviyesi ölçülüp skorlanabiliyor.

"Yüksek olan müşteri memnuniyet skorumuzu daha da yükselttik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt Yüngül, şirket olarak en iyi teknoloji altyapılarıyla geliştirdikleri yeni nesil çözümleri müşterilere kusursuz bir deneyim ile sunmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultudaki çalışmalarımız kapsamında bir start up iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Pulse projesinde, müşterilerimiz ile yazılı kanallarda yapılan iletişimler, Doğal Dil İşleme (NLP) yöntemiyle incelendi ve içeriklerin olumsuzluk seviyesine göre bir Yapay Öğrenme Modeli kuruldu.

Pulse projesi ile müşterilerimizin olumsuz içeriğe sahip talep ve isteklerini henüz şikayet seviyesine ulaşmadan önceliklendiriyoruz ve memnuniyetsizliği ortadan kaldıracak kalıcı çözümler sunuyoruz. Pulse projesi ile zaten yüksek olan müşteri memnuniyet skorumuzu daha da yükselttik. Bu başarının teknoloji ve finans sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan PSM Ödülleri'nde tescillenmesi ise ayrıca gurur verici oldu. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Multinet Giftcard, Yapay Zeka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Multinet Up'ın yapay zeka destekli projesine 'Altın PSM Ödülü' - Son Dakika Ekonomi


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