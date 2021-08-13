Multinet Up'ın yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop açıld - Son Dakika

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, kurumsal hediye ve sosyal yardım çözümü MultiGift'in yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop'u hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up'ın kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı çözümü MultiGift'in yeni e-ticaret platformu MultiGift Shop, 13 Ağustos 2021 itibarıyla kullanıcılarına hizmet vermeye başladı.

Şirketlerin yan hak uygulamaları kapsamında bayram, yılbaşı, doğum günü, evlilik gibi özel günlerde, satış motivasyon hediyelerinde, kıdem ödüllerinde ve sosyal yardım uygulamalarında tercih edilen MultiGift, artık Multinet Up'ın yeni e-ticaret platformu üzerinde de kullanılacak.

MultiGift Shop, teknolojiden dekorasyona, ofis malzemelerinden anne-bebek ürünlerine, elektrikli ev aletlerine kadar onlarca farklı kategoride yüzlerce ürünü yeni nesil alışveriş deneyimiyle sunuyor.

Kurumsal hediyelerini çalışanlarına kolaylıkla ulaştırmak isteyen işverenlerin en güvenilir çözüm ortağı olan Multinet Up, MultiGift ile firma yetkililerine çalışan sayısı fark etmeksizin tek fatura ile işlem kolaylığı ve yüzde 39'a varan vergi avantajı sağlarken; platformda kullanılabilen MultiGift ile kart sahipleri, kendilerine tanımlanan bakiyeyi diledikleri ürünlerde kullanma özgürlüğüne sahip oluyor.

Türkiye'nin 81 iline 2-7 iş günü içinde teslimat yapan MultiGift Shop, özellikle uzaktan ve hibrit çalışma uygulamalarını benimseyen şirketlerde, kurumsal hediyenin online adresi olacak.

Çalışan deneyimi ve işveren markası alanında öne çıkmak isteyen firmaların kurumsal hediye platformu MultiGift Shop ile çalışanlar yüzlerce prestijli markanın ürünlerinden uygun fiyat avantajlarıyla yararlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, "2004'te hayata geçirdiğimiz, Türkiye'nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile yan haklar, çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında hizmet veriyoruz. Hem kurumsal müşterilerimizin hem de müşterilerimizin çalışanları olan kart kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırma misyonuyla, MultiGift çatısı altında sunduğumuz çözümleri, her sene yepyeni alternatiflerle zenginleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatının hızla değişen dinamiklerini ve farklılaşan kullanıcı beklentilerini çok yakından takip ettiklerine değinen Şener, "Paydaşlarımızın bize ihtiyaç duyduğu her alanda en yenilikçi hizmetleri sunmak için yenilikçi iş modelleri geliştiriyoruz. MultiGift Shop'u da aynı stratejiyle hayata geçirdik. Kurumsal müşterilerimizin yan hak uygulamalarında kullanabilecekleri tek bir dijital platform geliştirmek istedik. 200 binin üzerinde kuruma ve 2 milyon kart kullanıcısına dokunan ekosistemimizde tüm paydaşlarımızın birbirleriyle ticaret yapabilmelerini ve karşılıklı fayda geliştirmelerini istiyoruz. Yine bu stratejiyle hayata geçirdiğimiz MultiGift Shop ile KOBİ ve mikro işletmelerden binlerce çalışanı olan büyük ölçekli firmalara, operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sağlarken kart kullanıcılarımıza online alışveriş imkanı sunacağız." açıklamasında bulundu.