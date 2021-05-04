Multinet Up, MultiGift ile Anneler Günü'nde de şirketlerin yanında olacak

Multinet Up, Türkiye'nin ilk kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile Anneler Günü'nde de çalışanlarını mutlu etmek isteyen firmaların yanında olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, çalışanların ve kurumların ihtiyacına göre özelleştirilebilir kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı MultiGift ile kurumsal hediyelerde en avantajlı çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Doğum günü, evlilik, satış motivasyon, yılbaşı hediyelerinde; kıdem ödüllerinde ve sosyal yardım uygulamalarında tercih edilen MultiGift, Anneler Günü'nde de en avantajlı kurumsal hediye olarak ön plana çıkıyor.

Anneler Günü'nde çalışanlarını mutlu etmek isteyen firmalar, çalışanlarına ister MultiGift hediye kartı ister tamamen online bir şekilde ulaştırabilecekleri dijital kod gönderiyor.

Çalışanlar ise giyimden ayakkabıya, teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, mobilyadan ev tekstiline kadar onlarca farklı kategoride kendileri veya sevdikleri için diledikleri hediyeleri seçiyor.

Annelerine, eşlerine veya anneleri kadar çok sevdiklerine özel hediye almak isteyenler için sınırsız seçme özgürlüğü sunan MultiGift, Türkiye'nin 81 ilinde 20 bin noktada geçerli oluyor.

Kurumlara, çalışan sayısı fark etmeksizin tek fatura ile operasyonel kolaylık ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu sunan MultiGift'in dijital kod alternatifi ile kullanıcılar, Trendyol ve birçok platformda online alışverişin keyfini çıkarıyor.