Son Dakika Haberleri: Multinet Up, müşteri hizmetlerini Whatsapp'a taşıdı
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Multinet Up, müşteri hizmetlerini Whatsapp'a taşıdı

14 dakika önce

Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up, müşteri hizmetleri iletişimini Whatsapp üzerinden de sağlamaya başladı.

Multinet Up, müşteri hizmetlerini Whatsapp'a taşıdı, System.String[]

Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi Multinet Up, müşteri hizmetleri iletişimini Whatsapp üzerinden de sağlamaya başladı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, geliştirdiği teknolojiler ve yeni nesil uygulamalarla müşterilerine avantaj ve fayda sunmaya devam ediyor.

Bu amaç doğrultusunda bir uygulamayı daha devreye alan Multinet Up, müşteri hizmetlerini Whatsapp iletişim platformu üzerine taşıdı. Bu kapsamda Multinet Up'ın müşteri hizmetleri birimi, Whatsapp iletişim hattı üzerinden tüm kart kullanıcıları, kurumsal müşteriler ve üye iş yerlerine Whatsapp mesajlarıyla hizmet verecek ve işlemlerini anında gerçekleştirecek. Ürün ve hizmetler hakkında bilgi almak isteyenler de Multinet Up'a Whatsapp üzerinden ulaşabilecek.

Multinet Up Whatsapp Müşteri Hizmetleri, "444 87 36" numaralı Whatsapp iletişim hattı üzerinden 08.00-22.00 saatlerinde hizmet verecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener, müşterilere her zaman en yeni teknolojileri ve en yenilikçi hizmetleri sunmayı, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda mükemmel müşteri deneyimi sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ürün ve hizmetler hakkında iletişime geçmek isteyen herkesin kendilerine en kolay yoldan ulaşması, sorularına en hızlı şekilde yanıt alması ve talep ettikleri desteğin her ortamda karşılanması gerektiğini vurgulayan Şener, "Bu doğrultuda en etkili kanallardan biri olan Whatsapp'ı da iletişim kanallarımız arasına kattık ve Müşteri Hizmetleri iletişimimizi Whatsapp'a taşıdık. Multinet Up Müşteri Hizmetleri artık parmaklarınızın ucu kadar yakınınızda olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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