Multinet Up, şirketlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor - Son Dakika

Multinet Up, şirketlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor

13.11.2020 13:17
Multinet Up, şirketlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor, System.String[]

Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, "Yemek kartı sektöründe yeni bir dönemin önünü açtık, artık firma yetkilileri kart siparişini dakikalar içinde online oluşturabiliyor, satın alma işlemini 10 dakikada tamamlayabiliyor.

Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, "Yemek kartı sektöründe yeni bir dönemin önünü açtık, artık firma yetkilileri kart siparişini dakikalar içinde online oluşturabiliyor, satın alma işlemini 10 dakikada tamamlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamada, şirketlerin hayatını kolaylaştırmaya devam edildiği bildirildi.

Buna göre, Multinet Up'ın yemek kartı çözümü MultiNet'in, online satış kanalı MultiOnline ile şirketler, çalışanlarının yemek kartlarını dakikalar içinde kendileri satın alıyor, çalışanlar ise anında harcamaya başlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, şunları kaydetti:

"Multinet Up olarak müşterilerimize, üye iş yerlerimize ve kart kullanıcılarımıza sunduğumuz online ve mobil hizmetlerimizle, uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak, onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Yemek kartı sektöründe yeni bir dönemin önünü açtık, artık firma yetkilileri kart siparişini dakikalar içinde online oluşturabiliyor, satın alma işlemini 10 dakikada tamamlayabiliyor.

Çalışanlar ise yemek kartlarını MultiPay üzerinden anında kullanabiliyorlar. Türkiye'nin dijitalleşme yolunda en önemli parçalarından birini oluşturan KOBİ'lerin hayatını uçtan uca dijital ve hızlı bir deneyim ile kolaylaştırıyor, zamandan tasarruf etmelerini sağlayarak işlerine odaklanabilmelerine katkıda bulunuyoruz."

"Kart kullanıcıları, ödemelerini MultiPay ile temassız olarak gerçekleştirebiliyor"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, MultiNet yemek kartı kullanmak isteyen işletmeler online sözleşme, kart oluşturma ve kredi kartı ile ödeme yapma dahil olmak üzere tüm işlemleri yalnızca tamamen dijital olarak dakikalar içinde gerçekleştirebiliyor. MultiNet online satış kanalı ile kargo bedeli ve kart maliyeti de sıfıra iniyor.

Evrak, ıslak imza gibi prosedürlere ihtiyaç duymadan tamamlanan satın alma sürecinin ardından kart kullanıcıları mobil uygulama MultiPay mobil cüzdan üzerinden sanal kart oluşturarak harcama yapmaya başlayabiliyor.

Şirketler, sözleşme onaylama, kart oluşturma, kart yükleme ve kredi kartı ile ödeme dahil olmak üzere tüm işlemleri istedikleri zaman istedikleri yerden gerçekleştirebiliyorlar.

MultiNet yemek kartı, işletmelere çalışan başına senelik 6 bin TL'ye varan tasarruf imkanı ve tüm çalışan giderlerinin tek fatura ile işleme alınması kolaylığını sunuyor.

Çalışanlar ise öğle yemeklerini, MultiNet'in yaygın üye iş yeri ağında diledikleri restoranda, çeşitli kampanya ve ayrıcalıklar eşliğinde yiyor. Kart kullanıcıları, ödemelerini MultiPay ile temassız olarak gerçekleştirebiliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Multinet Up, şirketlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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