Multinet Up'tan Kampanya
50 dakika önce
Multinet Up'ın sadakat programı TATLIPARA, bu kez 3. nesil kahve noktalarında kazandırmaya devam ediyor.
Multinet Up
'ın sadakat programı TATLIPARA, bu kez 3. nesil kahve noktalarında kazandırmaya devam ediyor.
Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up'ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden, bulundukları 3. nesil kahve noktasını seçerek "Bugün Buradayım" diyen Multinetliler, 15 lira ve üzeri ilk harcamalarında yüzde 10 TATLIPARA kazanıyor.
Kampanya, yıl sonuna kadar geçerli olacak.
Kampanyanın geçerli olduğu kahve noktaları Moc Karaköy
, Cup Of Joy'un Zorlu Center
, Bebek
, Vadi İstanbul
, İstanbul Modern
şubeleri, Petra Coffee'nin Kanyon, Teşvikiye
, Akmerkez
, Esentepe ve Sarıyer
şubeleri ile Coffeeshop Company'nin Carousel
AVM, Axis, Özdilek ve Tahtakale
şubeleri olarak belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:10 Kaynak: AA
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