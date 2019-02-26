Son Dakika Haberleri: Multinetliler, Akasya Avm'de Harcadıkça Kazanıyor

Multinetliler, Akasya Avm'de Harcadıkça Kazanıyor

1 saat önce

Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan marka iş birlikleri ve fırsatları Akasya AVM ile devam ediyor.

Multinetliler, Akasya Avm'de Harcadıkça Kazanıyor, System.String[]
Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan marka iş birlikleri ve fırsatları Akasya AVM ile devam ediyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up'ın mobil uygulaması MultiPay ile kullanıcılar, Akasya AVM'deki kampanyada yer alan restoranlarda yapacakları 30 TL ve üzeri her harcamada yüzde 20 TatlıPara hediye kazanıyor. Kullanıcılar, TatlıPara bakiyelerini 40 bin üye iş yerinden istedikleri noktada harcayabiliyor.

Kampanya kapsamında Multinet kartlarıyla ya da MultiPay uygulaması üzerinden QR kod ile kartsız ödeme yapabilen kullanıcıların kampanyadan faydalanmak için MultiPay'de harcama yapacakları restoranı seçip "Bugün Buradayım" butonuna basmaları yeterli.

MultiPay kullanıcıları, 31 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanyadan gün içerisinde birden fazla kez yararlanabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:03 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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