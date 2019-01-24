Son Dakika Haberleri: Multinetlilere Emaar Akvaryum'da Yüzde 30 İndirim Kampanyası

Multinetlilere Emaar Akvaryum'da Yüzde 30 İndirim Kampanyası

1 saat önce

Yeni yılda ayrıcalıklar dünyasından faydalanan Multinetlilere özel Emaar Akvaryum'a giriş ve tüplü dalışta geçerli yüzde 30 indirim sunuluyor.

Multinetlilere Emaar Akvaryum'da Yüzde 30 İndirim Kampanyası, System.String[]
Yeni yılda ayrıcalıklar dünyasından faydalanan Multinetlilere özel Emaar Akvaryum'a giriş ve tüplü dalışta geçerli yüzde 30 indirim sunuluyor.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, yeni yılın ilk kampanyasını özellikle ailelerin rağbet gösterdiği akvaryum ve tema parkı konseptiyle Emaar Akvaryum'da başlattı.

Multinet kart sahipleri Emaar Akvaryum'a girişlerde yüzde 30 indirimden ve tüplü dalışta avantajlı fiyatlardan faydalanıyor.

"www.bilet.emaarakvaryum.com" internet adresinden satın alınan biletlerde geçerli olan kampanya 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.

Emaar Akvaryum'da indirimli giriş ve tüplü dalış imkanından faydalanmak isteyenlerin kampanya sayfasından yaptırmaları gerekiyor.

Ana Tank, Denizanası Galerisi, Ormanlar, Nehirler ve Şelalaler, Penguen Adası, Timsah Krallığı ile 7 farklı tematik bölümden oluşan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, 200 türden 20 binin üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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