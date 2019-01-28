Multinetlilere Maltepe Piazza'da Özel Avantajlar
1 saat önce
Multinet kart sahipleri yeni kampanya dahilinde bu kez Maltepe Piazza'daki restoranlarda avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.
Multinet
kart sahipleri yeni kampanya dahilinde bu kez Maltepe
Piazza'daki restoranlarda avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.
Multinet Up
açıklamasına göre, Multinet Up, birbirinden cazip avantaj ve kampanyalarla kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Multinet kart sahipleri yeni kampanya dahilinde bu kez Maltepe Piazza'daki restoranlarda yemek yemenin keyfini avantajlı bir şekilde çıkarıyor. 22 Mart
'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, AVM'deki kampanya dahilindeki restoranlarda yapılacak 25 TL ve üzeri her harcamaya yüzde 20 TATLIPARA hediye edilecek.
Multinetlilere özel bu kampanyadan faydalanmak içinse Multinet Up'ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden harcama yapılacak noktayı seçmek ve "Bugün Buradayım" butonuna basmak yeterli olacak.
Böylelikle kampanya dahilinde, yapılan harcamaların yüzde 20'si bakiyeye geri yüklenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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