Son Dakika Haberleri: Multinetlilere Sanat Performance Konserlerinde Yüzde 20 İndirim

Multinetlilere Sanat Performance Konserlerinde Yüzde 20 İndirim

27 dakika önce

Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan kampanyaları Sanat Performance konserlerinde yüzde 20 indirim fırsatıyla devam ediyor.

Multinetlilere Sanat Performance Konserlerinde Yüzde 20 İndirim, System.String[]
Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan kampanyaları Sanat Performance konserlerinde yüzde 20 indirim fırsatıyla devam ediyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Mutlinetliler, sanatsal aktivitelerde de Multinet kart kullanmanın ayrıcalığını yaşamaya devam ediyor.

Multinet Up'ın sanatseverlere özel sunduğu kampanyası ile İstanbul'un eğlence merkezi Beyoğlu Nevizade Sokağı'nda yer alan Sanat Performance'ta gerçekleşecek konser girişlerinde yüzde 20 indirim sunuluyor.

Mirkelam, Feridun Düzağaç, Kıraç ve Haluk Levent gibi sevilen sanatçıların konserlerine yüzde 20 indirimli gitmek için MultiPay uygulamasından alınan promosyon kodu ile Biletix.com.tr üzerinden bilet almak yeterli olacak.

Kampanya, 5 Mayıs 2019'a kadar geçerli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:09 Kaynak: AA

İstanbul, Up, Multinet Giftcard, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı Şehir Bazında İnternete Ödenen Aylık Ücretler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:36:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Multinetlilere Sanat Performance Konserlerinde Yüzde 20 İndirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]