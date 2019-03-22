Son Dakika Haberleri: Multitravel ile Uçan Şirketler 2 Gece Konaklama Kazanıyor

Multitravel ile Uçan Şirketler 2 Gece Konaklama Kazanıyor

1 saat önce

Multinet Up'ın akıllı seyahat yönetim platformu MultiTravel, kurumsal müşterilerine uçuşlarında 2 gece konaklama hediye ediyor.

Multitravel ile Uçan Şirketler 2 Gece Konaklama Kazanıyor, System.String[]
Multinet Up'ın akıllı seyahat yönetim platformu MultiTravel, kurumsal müşterilerine uçuşlarında 2 gece konaklama hediye ediyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up'ın tüm seyahat işlemlerini dijital platform üzerinden gerçekleştirme imkanı sunan MultiTravel, Kurumsal Seyahat Yönetim Sistemi ile şirketlere uçuşlarında konaklama hediyesi sunuluyor.

İlk defa MultiTravel müşterisi olan şirketlere sunulan kampanyada "www.otelnet.com.tr" web sitesi üzerinden şirketlerin yapacakları 400TL'ye kadar olan uçuş harcamalarında 2 gecelik konaklama hediye ediliyor.

31 Mayıs'a kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak için şirketlerin 3 ay boyunca aylık en az 30 adet bilet alımı gerçekleştirmesi gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:25 Kaynak: AA

Up, Multinet Giftcard, Ekonomi
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