MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı

MultiVersus çeşitli kurgusal evrenlerden tanıdığımız ikonik karakterleri bünyesinde topluyor. Oyuncular Cartoon Network'un popüler çizgi filmlerinden DC Comics eserlerindeki süper kahramanlara kadar pek çok farklı karakterleri canlandırabiliyor. 19 Temmuz'da kapılarını açan oynaması ücretsiz dövüş oyunu oyuncu sayısında büyük bir başarıya imza attı.

MULTIVERSUS 10 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

Batman, Shaggy, Arya Stark, Wonder Woman ve pek çok yüzün arenalarda kozlarını paylaştığı yapım geçtiğimiz süreçte eş zamanlı oyuncu sayısında dikkatleri topladı. 153,433 eş zamanlı oyuncu ile oyun Steam'in en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başardı.

Hem açık beta sürecinde hem de çıkış sonrasında oyunculardan geçer not alan MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyon barajını geride bıraktı. Popüler platform-dövüş oyunu ilerleyen günlerde birçok yeni karakteri bünyesine ekleyecek. Halihazırda 19 karakter ile pek kaotik dövüş arenaları vadeden oyun Steam üzerinde 58,000'den fazla inceleme almayı başardı. %89'luk Olumlu inceleme oranıyla sevilen yapımın notu da Çok Olumlu oldu.

MULTIVERSUS HAKKINDA

Cartoon Network, DC Comics, HBO, Turner Entertainment ve Looney Tunes gibi pek çok farklı şirketin eserlerinde karşılaştığımız ikonik karakterler MultiVersus arenalarında kendine yer buluyor. İşte oyundaki tüm karakterler:

MULTIVERSUS'TA HANGİ KAHRAMANLAR VAR?

Batman

Superman

Wonder Woman

Harley Quinn

Arya stark

Tom ve Jerry

LeBron James

Finn the Human

Jake the Dog

Shaggy

Velma

Bugs Bunny

Taz

Steven Universe

Garnet

Reindog

Iron Giant

Morty

Rick

MultiVersus oyuncu sayısı yeni karakterlerin eklenmesiyle beraber ilerleyen günlerde artış gösterecektir. Oyunu hiçbir ücret ödemeden Steam üzerinden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.