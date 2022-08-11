MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı - Son Dakika

MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı

MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı
Son Güncelleme: 11.08.2022 09:02

MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyon barajını geride bıraktı. Player First Games imzalı dövüş oyunu yılın sürpriz başarılarından birine imza attı.

MultiVersus çeşitli kurgusal evrenlerden tanıdığımız ikonik karakterleri bünyesinde topluyor. Oyuncular Cartoon Network'un popüler çizgi filmlerinden DC Comics eserlerindeki süper kahramanlara kadar pek çok farklı karakterleri canlandırabiliyor. 19 Temmuz'da kapılarını açan oynaması ücretsiz dövüş oyunu oyuncu sayısında büyük bir başarıya imza attı.

MULTIVERSUS 10 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

Batman, Shaggy, Arya Stark, Wonder Woman ve pek çok yüzün arenalarda kozlarını paylaştığı yapım geçtiğimiz süreçte eş zamanlı oyuncu sayısında dikkatleri topladı. 153,433 eş zamanlı oyuncu ile oyun Steam'in en çok oynanan oyunlarından biri olmayı başardı.

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Hem açık beta sürecinde hem de çıkış sonrasında oyunculardan geçer not alan MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyon barajını geride bıraktı. Popüler platform-dövüş oyunu ilerleyen günlerde birçok yeni karakteri bünyesine ekleyecek. Halihazırda 19 karakter ile pek kaotik dövüş arenaları vadeden oyun Steam üzerinde 58,000'den fazla inceleme almayı başardı. %89'luk Olumlu inceleme oranıyla sevilen yapımın notu da Çok Olumlu oldu.

MULTIVERSUS HAKKINDA

Cartoon Network, DC Comics, HBO, Turner Entertainment ve Looney Tunes gibi pek çok farklı şirketin eserlerinde karşılaştığımız ikonik karakterler MultiVersus arenalarında kendine yer buluyor. İşte oyundaki tüm karakterler:

MULTIVERSUS'TA HANGİ KAHRAMANLAR VAR?

  • Batman
  • Superman
  • Wonder Woman
  • Harley Quinn
  • Arya stark
  • Tom ve Jerry
  • LeBron James
  • Finn the Human
  • Jake the Dog
  • Shaggy
  • Velma
  • Bugs Bunny
  • Taz
  • Steven Universe
  • Garnet
  • Reindog
  • Iron Giant
  • Morty
  • Rick

MultiVersus oyuncu sayısı yeni karakterlerin eklenmesiyle beraber ilerleyen günlerde artış gösterecektir. Oyunu hiçbir ücret ödemeden Steam üzerinden indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı
Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MultiVersus oyuncu sayısı 10 milyonu geride bıraktı - Son Dakika
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