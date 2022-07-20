MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB? - Son Dakika
Üye Girişi

MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB?

Son Güncelleme: 20.07.2022 08:36

Player First Games tarafından geliştirilip Warner Bros. Games tarafından yayınlanan çok oyunculu dövüş oyunu MultiVersus sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. 19 Temmuz'da Steam'de piyasaya sürülen MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB? MultiVersus kaç TL? Detayları haberimizde…

Warner Bros. Games'in piyasaya sürdüğü dövüş oyunu Multiversus'un çıkış yapmasının ardından sistem gereksinimleri Steam kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB? MultiVersus kaç TL? İşte detaylar…

MULTIVERSUS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

MultiVersus'u minimum grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-2300 veya AMD FX-8350 işlemci, 4 GB RAM ve GeForce GTX 550 Ti veya Radeon HD 7770 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200, 8 GB RAM, GeForce GTX 660 veya Radeon R9 270 ekran kartı gerektirmektedir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

MULTIVERSUS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-2300 or AMD FX-8350
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 550 Ti or Radeon HD 7770
  • İlave Notlar: 60 FPS'de 720p

MULTIVERSUS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce GTX 660 or Radeon R9 270
  • İlave Notlar: 60 FPS'de 1080p

MULTIVERSUS KAÇ GB?

MultiVersus'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

MULTIVERSUS KAÇ TL?

Dövüş oyunu MultiVersus, 379,00 TL ile Steam'de 19 Temmuz tarihinde piyasaya sürüldü.

  • MultiVersus Founder's Pack - Standard Edition - 379,00 TL
  • MultiVersus Founder's Pack - Deluxe Edition - 575,00 TL
  • MultiVersus Founder's Pack - Premium Edition - 955,00 TL

MULTIVERSUS HANGİ KARAKTERLER VAR?

Harley Quinn, Tom and Jerry, Finn the Human, Wonder Woman, Steven Universe, Jake the Dog, Garnet, Superman ve Reindog isimli sıra dışı bir yaratık arasından seçiminizi yapın. Her dövüşçü, diğer karakterlerle dinamik olarak eşleşen eşsiz kabiliyetlere sahiptir.

MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB?
YORUMLAR
500

Warner Bros, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB? - Son Dakika


Son Dakika
08:27 3 yıl sonra bir ilk! Sıfır otoda indirim dönemi başladı
08:22 Sıfır otomobilde 3 yıl aradan sonra indirime gidilmeye başlandı
08:03 Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor
07:58 Yılan hikayesinde mutlu son! Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
07:56 Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Buçe Buse Kahraman kadrodan ayrıldı
07:52 Buçe Buse Kahraman, başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı
07:35 Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a öfke kustu: İpleri eline verdim ağzıma sı.tı
07:30 Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a öfke kustu: İpleri eline verdim ağzıma sı.tı
01:03 Neye uğradığını şaşırdı! Umre ziyareti yapan Benzema ilgiden yürüyemedi
00:59 Neye uğradığını şaşırdı! Umre ziyareti yapan Benzema ilgiden yürüyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 08:34:58. #1.11#
SON DAKİKA: MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement