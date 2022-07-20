Warner Bros. Games'in piyasaya sürdüğü dövüş oyunu Multiversus'un çıkış yapmasının ardından sistem gereksinimleri Steam kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki, MultiVersus sistem gereksinimleri neler? MultiVersus kaç GB? MultiVersus kaç TL? İşte detaylar…
MultiVersus'u minimum grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-2300 veya AMD FX-8350 işlemci, 4 GB RAM ve GeForce GTX 550 Ti veya Radeon HD 7770 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200, 8 GB RAM, GeForce GTX 660 veya Radeon R9 270 ekran kartı gerektirmektedir.
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MultiVersus'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Dövüş oyunu MultiVersus, 379,00 TL ile Steam'de 19 Temmuz tarihinde piyasaya sürüldü.
Harley Quinn, Tom and Jerry, Finn the Human, Wonder Woman, Steven Universe, Jake the Dog, Garnet, Superman ve Reindog isimli sıra dışı bir yaratık arasından seçiminizi yapın. Her dövüşçü, diğer karakterlerle dinamik olarak eşleşen eşsiz kabiliyetlere sahiptir.
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