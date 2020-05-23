Mum evi yaktı, komşuların dikkati faciayı önledi - Son Dakika

Aşkale'nin Kavurmaçukur köyünde meydana gelen yangında bir kullanılmaz hale geldi



Edinilen bilgiye göre gece saat 22.00 sularında köyde esen fırtına ve yağmur dolayısıyla elektrik direğinin yıkılması sonrası elektrikler kesildi.



Bu sırada Mustafa Çevik (70) yatsı namazını kılmak için mum yakıp çekyatın üzerine bırakarak başka bir odada geçti. Bu esnada yanan mum eriyerek çekyatın üzerine düşmesi sonucu çek yat alev alı. Muhammet Kaygusuz komşusu Çevik'in evinin camından alevleri fark ederek komşularına haber verdi. Daha sonrasında komşuları toplanarak yanan evden namaz kılan Mustafa Çevik, gözleri görmeyen eşini, uykuda olan oğlu ve gelinini uyandırarak evden çıkarmayı başardı.



Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta hasar oluştu. Komşunun dikkatiyle büyük bir faciada önlenmiş oldu. - ERZURUM