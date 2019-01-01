Mum İmalatı Yapan İşyerinde Yangın
16 dakika önce
- Mum imalatı yapan işyerinde yangınKONYA - Konya'da mum imalatı yaptığı öğrenilen bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Mum imalatı yapan işyerinde yangın
KONYA - Konya
'da mum imalatı yaptığı öğrenilen bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 15.45 sıralarında merkez Karatay
ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi
10502 Sokak üzerinde bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Serdar Karakaya
, mum imalatında kullandıkları kazandan duman çıktığını fark etti. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan, yangın sonrası işyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının mum imalatında kullanılan kazanın içerisinde bulunan yağın yanması sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:27 Kaynak: İHA
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