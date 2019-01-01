Son Dakika Haberleri: Mum İmalatı Yapan İşyerinde Yangın

Mum İmalatı Yapan İşyerinde Yangın

16 dakika önce

- Mum imalatı yapan işyerinde yangınKONYA - Konya'da mum imalatı yaptığı öğrenilen bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Mum imalatı yapan işyerinde yangın

KONYA - Konya'da mum imalatı yaptığı öğrenilen bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 15.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10502 Sokak üzerinde bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Serdar Karakaya, mum imalatında kullandıkları kazandan duman çıktığını fark etti. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan, yangın sonrası işyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının mum imalatında kullanılan kazanın içerisinde bulunan yağın yanması sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

Konya, İtfaiye, 3. Sayfa
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